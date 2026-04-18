Relevista de los Giants José Butto se perdería 5-6 meses tras cirugía de brazo

El relevista venezolano de los Gigantes de San Francisco, José Buttó, se sometió a una cirugía en el brazo el viernes que se espera lo mantenga fuera de acción durante cinco a seis meses, anunció el equipo el sábado.

El equipo informó que el procedimiento, realizado por el doctor Jason Lee en el Stanford Medical Center, fue para reparar una arteria axilar en la parte superior de su brazo derecho.

Buttó, de 28 años, ha estado en la lista de lesionados por más de dos semanas. Permitió cinco carreras en dos entradas en tres apariciones esta temporada.

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