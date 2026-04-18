Cody Bellinger pega 2 jonrones e impulsa 5 en paliza de Yankees 13-4 a Royals

Cody Bellinger conectó un par de jonrones de dos carreras, impulsó cinco anotaciones y los Yankees de Nueva York arrollaron el sábado por la tarde por 13-4 a los Reales Kansas City.

El abridor de Nueva York Will Warren (2-0) igualó su mejor marca personal con 11 ponches y lanzó siete entradas permitiendo dos carreras.

Bellinger pegó un cuadrangular de dos carreras durante un tercer inning de cinco anotaciones ante Noah Cameron (1-1) y llevó a Nueva York a su victoria más abultada de la temporada.

Bellinger colocó su primer jonrón entre un batazo de dos carreras del dominicano Amed Rosario y un jonrón solitario de Ben Rice, mientras los Yankees aprovecharon un error de tres bases del jardinero central Kyle Isbel en un elevado de J.C. Escarra.

Cameron fue castigado con un máximo personal de siete carreras —cinco limpias— y siete hits en cuatro entradas.

Carter Jensen conectó un jonrón de dos carreras en la séptima, mientras los Reales perdieron por sexta vez consecutiva y por novena ocasión en 11 juegos. Kansas City también sufrió su 10.ª derrota seguida ante los Yankees desde el Juego 2 de la SDLA de la Liga Americana de 2024.

Antes de que Cameron realizara un lanzamiento, el mánager de los Royals, Matt Quatraro, fue expulsado por el umpire de segunda base Nestor Ceja.

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