Carrera por sede de Juegos Olímpicos de 2036 será más transparente; India y Qatar buscarían votos

Ante una pausa en la carrera para albergar los Juegos Olímpicos de 2036, el COI dio el miércoles sus señales más claras hasta ahora sobre cómo decidirá con más transparencia un concurso que India y Qatar desean ganar.

Más de 100 miembros del Comité Olímpico Internacional recibieron la confirmación de lo que muchos pidieron bajo su nueva presidenta Kirsty Coventry: no repetir el proceso opaco y acelerado que eligió a Brisbane como sede de los Juegos de 2032 con 11 años de anticipación.

En su lugar, un panel del COI que revisa el proceso para elegir futuros anfitriones olímpicos prometió mayor transparencia y participación de los miembros.

Una etapa de lista reducida propuesta también requeriría que las ciudades presenten al COI un plan de proyecto detallado mucho antes y acrediten a las ciudades por haber sido anfitrionas de eventos multideportivos en el pasado.

“Criterios claros, procedimientos documentados y actualizaciones más regulares tanto para los miembros del COI como para las partes interesadas construirían legitimidad y protegerían contra percepciones de favoritismo”, dijo Kolinda Grabar-Kitarović, la expresidenta de Croacia, en declaraciones a sus colegas del COI.

Cómo ganó Brisbane

En la audiencia del miércoles para escuchar eso estaban Thomas Bach y John Coates, respectivamente el presidente del COI y su miembro australiano más influyente en 2021, cuando Brisbane ganó la sede.

Coates había supervisado, como abogado olímpico senior y a petición de Bach, una reforma de los concursos de licitación tradicionales que eran largos, costosos y conllevaban un riesgo de compra de votos.

Se introdujo un proceso mayormente confidencial de conversaciones a puerta cerrada con el personal olímpico y sin un cronograma establecido que dejaba a los miembros del COI simplemente para aprobar al único candidato presentado por la junta ejecutiva de Bach.

Brisbane ganó de esa manera, sorprendiendo a las ofertas rivales de Doha y Budapest, y también lo hicieron los Alpes franceses para los Juegos de Invierno de 2030.

Será diferente para lo que se perfila como un concurso de gran envergadura en 2036, los próximos Juegos disponibles.

Coventry toma una pausa

La primera gran decisión de Coventry el año pasado, cuando sucedió formalmente a su mentor Bach, fue poner una pausa al concurso de 2036 en el que se veía ampliamente que India había ganado impulso.

Coventry ordenó una revisión más amplia de los problemas olímpicos bajo el lema "Aptos para el Futuro" y confirió a Grabar-Kitarović el poder para examinar cómo se eligen los anfitriones.

El sistema "requiere refinamiento", dijo el miércoles la exembajadora de Croacia en Estados Unidos, estableciendo objetivos de "cronogramas estructurados, mayor transparencia y una participación más significativa de los miembros del COI".

El COI recalcó durante la presidencia de Bach que estaba en conversaciones continuas con un número "de dos dígitos" de países que desean albergar unos Juegos de Verano en 2036 o más allá.

Ambanis y el emir

Un proyecto de India en Ahmedabad respaldado por la adinerada familia Ambani y la última oferta de Qatar en Doha han parecido las opciones más fuertes. Tanto Nita Ambani como el Emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, son miembros del COI con un total combinado de 34 años de servicio.

La lista "de dos dígitos" del COI probablemente incluía a Turquía, Hungría, Alemania, Chile e Indonesia, que fue excluida en octubre después de negarse a albergar a deportistas israelíes en el campeonato mundial de gimnasia.

Grabar-Kitarović sugirió una nueva etapa "transicional" en el proceso para centrarse en una lista corta de ofertas serias y definidas de antemano con algunos planes que actualmente pueden acordarse después de que se haya elegido un anfitrión.

Esos criterios para una "evaluación más profunda" deberían incluir "planes maestros de sedes, claridad en el programa deportivo, garantías financieras y el valor añadido de la experiencia previa en la organización de eventos multideportivos", dijo.

Experiencia en organización de eventos multideportivos

Doha fue sede de los Juegos Asiáticos de 2006 y los albergará nuevamente en 2030. Nueva Delhi fue sede de los Juegos Asiáticos en 1982 y 1951, y también de los Juegos de la Mancomunidad Británica de 2010 que estuvieron plagados de problemas logísticos y llegarán a Ahmedabad en 2030.

Grabar-Kitarović propuso a sus compañeros miembros del COI que podrían interactuar con los candidatos en sesiones informativas a puerta cerrada y conversaciones en línea seguras para garantizar la confidencialidad.

La próxima sesión del COI debería ser en junio, cuando el proceso de concurso de anfitriones delineado el miércoles pueda ser aprobado y la carrera de 2036 pueda reanudarse formalmente.

