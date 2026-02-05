Dominicana supera a Panamá en duelo ofensivo y avanza a semifinales de la Serie del Caribe

Los Leones del Escogido se sobrepusieron a una noche explosiva de los Federales de Chiriquí para imponerse por 16-15, con lo que el equipo dominicano aseguró su pasaje a las semifinales de la Serie del Caribe.

República Dominicana se instaló en la fase siguiente tras ganar sus primeros tres duelos del certamen.

Franchy Cordero bateó de 4-2, con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que Marco Hernández conectó de 5-4 con tres dobles, tres anotadas y cuatro empujadas, para encabezar la poderosa ofensiva dominicana.

Gustavo Núñez terminó de 4-2 con dos impulsadas y Erick González se fue de 6-2, también con dos remolcadas, para contribuir al ataque de los Leones.

Por el equipo panameño, que ha perdido sus tres compromisos en el torneo, Christian Bethancourt bateó de 5-3, con un doble, un triple y cuatro carreras producidas, mientras que Jhonny Santos se fue de 5-2, con un doble, tres anotadas y un jonrón solitario.

