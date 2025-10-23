Carrascal guía a Flamengo a victoria 1-0 sobre Racing en ida de semifinales de Copa Libertadores

Con un gol del colombiano Jorge Carrascal a los 88 minutos, Flamengo derrotó el miércoles 1-0 a Racing Club en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Después de dominar las acciones durante todo el encuentro, el equipo brasileño logró derribar el sólido planteamiento defensivo de la Academia con el tanto de Carrascal, quien anotó con un remate desde la entrada del área tras un rebote del arquero Facundo Cambeses,

Flamengo, que busca su cuarta corona tras alzar el trofeo en 1981, 2019 y 2022, llegará con ventaja al choque de vuelta que se disputará la próxima semana en Buenos Aires.

Racing Club, vigente campeón de la Copa Sudamericana, sobrevivió hasta el tramo final gracias a seis paradas de Cambeses, quien no pudo evitar la caída de su valla en una de las últimas acciones del compromiso.

La otra semifinal comenzará el jueves con el primer enfrentamiento entre Liga de Quito y Palmeiras.

La final de la Libertadores está prevista para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Flamengo dominó el trámite con más de 70% de posesión de balón, pero se topó con la ordenada zaga de Racing Club hasta el acierto de Carrascal, quien fue el mejor jugador de los locales.

El exjugador de Dínamo de Moscú, que llegó al Mengao en agosto, destacó con sus regates desde la banda izquierda y las asociaciones con sus compañeros en el ataque.

Carrascal firmó la primera oportunidad de los cariocas a los 16 minutos con un disparo que detuvo Cambeses, que realizó seis paradas a lo largo del partido.

Con una formación 5-4-1, Racing Club logró limitar la ofensiva de Flamengo, que viene de eliminar a Estudiantes de La Plata en la definición por penales.

A pesar de contar con Adrián Martínez, máximo artillero del presente certamen con siete goles (al igual que José Manuel López, de Palmeiras), Racing solo inquietó a Agustín Rossi con un intento de Santiago Solari a los 34 minutos tras el cobro de un tiro de esquina.

El delantero Pedro estuvo cerca de abrir el marcador en el descuento del primer tiempo con un remate acrobático que contuvo Cambeses.

En la segunda parte, el técnico de Flamengo, Filipe Luis, aprovechó la profundidad del plantel más costoso de la competición y renovó su ofensiva con el ingreso de Gonzalo Plata, Samuel Lino y Bruno Henrique.

Lino, exjugador del Atlético de Madrid, tuvo una alegría efímera a los 81 minutos cuando marcó con un remate de cabeza por encima de Cambeses, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Con todo Flamengo volcado hacia el área de Racing, Carrascal coronó su buena actuación a dos minutos del final cuando Cambeses rechazó un tiro de Bruno Henrique y el volante aprovechó el balón suelto para decretar el resultado final.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes