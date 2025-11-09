Nikola Jokic logra su 6to triple-doble en 9 duelos; Nuggets vencen a Pacers 117-100

Nikola Jokic anotó 32 puntos, capturó 14 rebotes y repartió 14 asistencias para su sexto triple-doble en nueve partidos esta temporada, y los Nuggets de Denver se sobrepusieron a varias bajas para doblegar el sábado 117-100 a los Pacers de Indiana, barridos en una estadía de cuatro partidos en casa.

Denver jugó sin los habituales Jamal Murray (tensión en la pantorrilla izquierda) y Aaron Gordon (isquiotibial izquierdo), al actuar en noches consecutivas. Jalen Pickett y Peyton Watson, quien logró su máximo número de la temporada con 16 puntos, comenzaron en su lugar.

Gordon, quien se perdió 31 partidos el año pasado por lesiones, está promediando un récord personal de 20,1 puntos.

“Si siente algo que puede empeorar, hay un poco de aprensión. Aaron es un tipo al que tenemos que proteger... porque no hay muchos seres humanos que sean tan grandes, salten tan alto y exploten de esa manera”, explicó antes del partido el entrenador de Denver, David Adelman.

Indiana, que ha estado sin varios jugadores al inicio de la temporada, perdió por octava vez en nueve partidos. Los Pacers recuperaron a Andrew Nembhard de una distensión en el hombro izquierdo que le costó los últimos siete partidos.

