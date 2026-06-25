Carlo Ancelotti toma ritmo mientras Brasil se prepara para octavos del Mundial

Carlo Ancelotti tardó un tiempo en hacerse popular en Brasil.

Llevó a un plantel maltrecho al Mundial, y el deslucido empate de Brasil con Marruecos no ayudó a su causa. Pero con dos victorias consecutivas por 3-0 — ante Haití y Escocia — la Canarinha está en la fase de eliminación directa con la confianza recuperada y aspiraciones al título.

Parece que Ancelotti por fin está encontrando su mejor versión con el pentacampeón mundial.

“Es el mejor entrenador de todos los tiempos", opinó el aficionado brasileño Luca Scapinelli antes de la victoria del miércoles sobre Escocia. "Cinco Champions Leagues, ha ganado todas las grandes ligas europeas. Puede aportar muchísimo. No hemos tenido un técnico así de grande en muchísimo tiempo”.

Ese historial de éxitos en el fútbol de clubes — en particular con el Real Madrid y el Milan — fue la razón por la que Brasil, que no gana un Mundial desde 2002, contrató al técnico italiano hace poco más de un año.

El denominador común del éxito de Brasil en el torneo hasta ahora ha sido Vinícius Júnior. La estrella del Real Madrid, que había tenido dificultades para ofrecer con su país el mismo nivel que tantas veces muestra con su club, ha marcado en cada partido de este Mundial, incluidos dos tantos ante Escocia, para un total de cuatro.

Ancelotti, de 67 años, dirigió a Vinícius en Madrid de 2021 a 2025, y ayudó a transformarlo en una figura mundial. La dupla ganó dos Ligas de Campeones, dos títulos de La Liga española y una Copa del Rey durante ese periodo.

“Es satisfactorio porque no tenía ninguna duda de cómo podía llegar a este Mundial", puntualizó Ancelotti comentó sobre Vinícius. "Para él, es un honor jugar con la selección. Es uno de los mejores del mundo, obviamente”.

Tras su gol contra Haití, Vinícius señaló que Ancelotti lo ha ayudado a marcar más al utilizarlo en una posición distinta a la que está acostumbrado.

“Necesito escucharlo más. Seguro que cuando lleguemos al vestuario, dirá que sabe mucho de fútbol”, bromeó Vinicius.

En su presentación inicial como técnico de la Verdeamarela, Ancelotti afirmó que siempre había sentido “una conexión especial” con el país y que entendía plenamente que hay “mucha expectativa de que Brasil vuelva a ser campeón”.

Esa conexión parece estar manifestándose en el momento adecuado. Antes del partido contra Escocia, cuando se anunció el nombre de Ancelotti, el público, mayoritariamente vestido de amarillo, le brindó una gran ovación.

“Me gusta que de verdad se ha metido en la cultura brasileña", opinó Caio Monteiro, un aficionado de Brasil originario de Belo Horizonte. "Quiso aprender el himno, quiso aprender portugués, y lo hizo en apenas unos meses”.

A algunos aficionados no les entusiasmó la contratación de un entrenador extranjero, pero esa molestia parece haberse disipado.

“Si miras nuestra liga en Brasil, todos los mejores equipos tienen entrenadores extranjeros", recordó Humberto Silva, oriundo de São Paulo. "Así es como tiene que ser ahora”.

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Zach Pascuzzi es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa