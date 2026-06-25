Caminero pega 3 jonrones y Rays vencen 13-2 a Reales tras llevar un sin hit a la octava

El dominicano Junior Caminero conectó tres jonrones e impulsó seis carreras, el cubano Víctor Mesa Jr. añadió un cuadrangular de tres carreras y tres pitchers se combinaron para lanzar 8 1/3 entradas sin hit para guiar la victoria el jueve 13-2 de los Rays de Tampa Bay ante los Reales de Kansas City.

El abridor Casey Legumina retiró a los primeros cuatro bateadores que enfrentó antes de que Ian Seymour (4-1) tomara el relevo en la segunda entrada. Entre ambos retiraron a los primeros 16 bateadores de Kansas City antes de que el dominicano Starling Marte recibiera una base por bolas con un out en la sexta ante Seymour.

Craig Kimbrel abrió la novena con una base por bolas a Marte, luego ponchó a Tyler Tolbert antes de permitir un jonrón de dos carreras de Carter Jensen que alcanzó las gradas del jardín derecho, el único hit del juego para los Reales.

Los Reales rescataron un empate en la serie de cuatro juegos después de perder los dos primeros encuentros.

Tolbert, quien fue el campocorto titular de Kansas City, se movió al montículo para la octava entrada y permitió cinco carreras con seis hits.

Caminero igualó un récord de la franquicia con sus tres jonrones y registró el sexto juego de su carrera con múltiples cuadrangulares y el segundo esta temporada. Pegó un vuelacercas de dos carreras en la primera entrada y añadió un batazo solitario en la quinta, ambos ante Seth Lugo (3-5), antes de volver a volarse la cerca ante Tolbert en la novena. Mesa conectó un jonrón de tres carreras al jardín derecho en la cuarta.

Yandy Díaz, de Tampa Bay, extendió a nueve juegos su racha de hits con un doble en la séptima entrada. ___

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