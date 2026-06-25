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Atléticos anotan 4 veces con 2 outs en la 9na entrada y remontan para vencer 9-6 a Gigantes

ATLÉTICOS-GIGANTES
ATLÉTICOS-GIGANTES (AP)

El sencillo impulsor de Jonah Heim empató el juego, Lawrence Butler lo siguió con un hit impulsor que puso a su equipo al frente y los Atléticos anotaron cuatro veces con dos outs en la novena entrada el jueves, para remontar y vencer 9-6 a los Gigantes de San Francisco.

Henry Bolte abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro ante Caleb Kilian (2-4). Después de que Bolte avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado, Kilian consiguió dos outs antes de otorgar base por bolas a Tyler Soderstrom. Luego, Heim conectó un sencillo por la línea del jardín izquierdo para remolcar a Bolte y empatar el juego 6-6. Butler puso arriba a los Atléticos con un sencillo al jardín derecho que impulsó a Soderstrom. Tras robarse Butler la segunda base, el sencillo flojo de Max Muncy al jardín izquierdo impulsó dos carreras más y le dio a los Atléticos ventaja de 9-6.

Los A’s habían estado arriba 2-1 en la sexta antes de que Jung Hoo Lee conectara un triple de tres carreras con dos outs para tomar la delantera, y el venezolano Victor Bericoto siguió con un jonrón de dos carreras, su tercero, para poner a San Francisco arriba 6-2.

Geoff Hartlieb (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para lograr su segunda victoria en las Grandes Ligas. Mason Barnett retiró en orden la novena y consiguió su segundo salvamento.

El abridor de San Francisco, Landen Roupp, limitó a los Athletics a dos carreras con seis hits en seis entradas. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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