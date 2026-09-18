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Angelinos desperdician ventaja en la 9na, remontan en la 10ma y vencen 5-4 a Mellizos

MELLIZOS ANGELINOS
MELLIZOS ANGELINOS (AP)

Mike Trout conectó un sencillo impulsor que empató el juego en la 10.ª entrada, y Wade Meckler le siguió con un sencillo impulsor de la carrera de la victoria para darle la noche del jueves a los Angelinos de Los Ángeles un triunfo por 5-4 sobre los Mellizos de Minnesota.

El novato de Minnesota Walker Jenkins conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la parte alta de la novena para empatar 3-3, y los Mellizos tomaron ventaja de 4-3 en la 10.ª con un sencillo impulsor de Brooks Lee.

El toque de sacrificio de Kody Clemens puso corredores en segunda y tercera con un out, pero el zurdo de los Angelinos Blake Weiman (1-10) hizo que Josh Bell elevara a segunda y, tras otorgar boleto intencional al bateador emergente Ryan Jeffers, ponchó a Royce Lewis para terminar la entrada.

El abridor de los Mellizos Taj Bradley permitió tres carreras y cinco hits en siete entradas, ponchó a nueve y dio una base por bolas, pero el derecho concedió cuatro de esos hits en un primer inning de tres carreras.

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