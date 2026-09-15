Capitals dicen que a Alex Ovechkin le pidieron grabar anuncio de Rusia Unida este verano

Después de que Alex Ovechkin apareciera en un anuncio del partido Rusia Unida de Vladimir Putin que salió a la luz esta semana, los Capitals de Washington indicaron a que su capitán de larga data y goleador histórico de la NHL se le pidió participar en la campaña en video mientras estaba de regreso en su país este verano.

El portavoz del equipo, Sergey Kocharov, manifestó en un comunicado enviado a The Associated Press que “Alex Ovechkin es un ciudadano ruso que vive en Moscú con su familia durante la temporada baja y vivirá allí tras su retiro”.

“Como el atleta con más tiempo en Washington DC, y un pilar de la comunidad, su enfoque y el nuestro está en la temporada que viene y en el impacto continuo que tiene sobre el hielo y en nuestra ciudad”, añadió.

En el comercial se ve a Ovechkin de pie detrás del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Viacheslav “Slava” Fetisov también participó, lo que provocó una reacción en redes sociales por parte del también miembro del Salón de la Fama Dominik Hasek, quien lo calificó como apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania.

La NHL remitió a los Capitals cuando se le pidió un comentario. Se espera que Ovechkin comparezca ante la prensa el jueves, cuando se abra el campamento de entrenamiento de cara a su 22da temporada en la NHL.

Ovechkin, que cumple 41 años el jueves, ya había expresado apoyo al presidente ruso en 2017, cuando inició un movimiento social llamado el “Equipo Putin”. En ese momento, les dijo a reporteros de la AP y de The Washington Post: “Yo solo apoyo a mi país”.

“Por favor, no más guerra”, declaró Ovechkin al ser consultado cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Preguntado entonces sobre su relación con Putin, Ovechkin respondió: “Es mi presidente, pero yo no estoy en política. Soy un atleta”.

Putin ha reprimido la disidencia en los años transcurridos desde que lanzó lo que él llama una operación militar especial en Ucrania, incluida la imposición de castigos por referirse a ello como una guerra.

Ovechkin rompió el récord de goles de Wayne Gretzky en abril de 2024 al marcar el número 895. Ha anotado 929 en su carrera, que comenzó en 2005 después de que los Capitals lo seleccionaran con la primera elección del draft de 2004.

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