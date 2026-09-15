McCarthy y Steelers sientan a Porter Jr. por problema de espalda con su contrato en limbo

Mike McCarthy prácticamente ya se cansó de hablar de la espalda de Joey Porter Jr. y de su situación contractual.

El entrenador en jefe de los Steelers podría tener que hacerlo hasta que se resuelva una cosa u otra —que desaparezcan ambas parece poco probable a corto plazo—.

Aunque el debut de McCarthy con el equipo de su ciudad natal fue en gran medida exitoso ante unos Falcons de Atlanta diezmados por las lesiones, el estatus incierto de Porter y la atención que está recibiendo podrían acortar el periodo de luna de miel del coach más temprano que tarde.

El club optó por declarar inactivo a Porter el domingo, una decisión que McCarthy calificó como suya y solo suya, mientras el profesional de cuarto año continúa recuperándose de una lesión de espalda que lo obligó a perderse una parte importante del campamento de entrenamiento, todo ello con el telón de fondo de unas negociaciones contractuales estancadas que parecen destinadas a prolongarse hasta la próxima temporada baja.

A los Steelers no les costó mucho sin uno de los mejores profundos defensivos de la liga ante el quarterback suplente de tercer equipo de Atlanta, Cooper Rush, aunque el nivel de exigencia aumentará considerablemente durante las próximas dos semanas contra Nueva Inglaterra y Cincinnati.

McCarthy se mantuvo impreciso sobre cuándo Porter podría estar listo, aunque manifestó que espera que pueda dar otro paso adelante cuando el equipo regrese a los entrenamientos el miércoles.

Aunque todos, desde el gerente general Omar Khan hasta el veterano tackle defensivo Cam Heyward, creen que Porter estará en Pittsburgh durante la mayor parte de su carrera, la imagen que deja su ausencia en el campo resulta extraña.

McCarthy ha descrito repetidamente la naturaleza del trabajo de Porter desde que fue activado de la lista de físicamente incapaz de jugar hace dos semanas como un período de “puesta a punto”. También comentó que quedó “impresionado” al ver a Porter de cerca en un par de repeticiones el jueves pasado. Simplemente no vio lo suficiente, al parecer, como para sentir que Porter era uno de los 48 mejores jugadores disponibles.

Intentar distinguir la percepción de la realidad es complicado.

Los compañeros de Porter han dicho, sin excepción, que creen que ya es hora de que le paguen. Y cuando se les preguntó al respecto en el vestuario después de mantener a los Falcons sin victorias de por vida en Pittsburgh, varios de ellos no estaban seguros de si su ausencia se debía a la espalda o a la falta de un acuerdo a largo plazo.

Qué está funcionando

Pagar una avalancha de dinero a los cazamariscales. Los Steelers tienen más de 67 millones de dólares de espacio salarial comprometidos en T.J. Watt, Alex Highsmith y Nick Herbig. Sin duda parece dinero bien invertido después de que el trío generó caos con frecuencia en el backfield de Atlanta. Si pueden mantenerse sanos —los tres se perdieron varios partidos la temporada pasada por lesión—, entonces Pittsburgh tendrá la oportunidad de seguir siendo competitivo en una división que incluye lo que parecen ser dos de las ofensivas más explosivas de la NFL, en Cincinnati y Baltimore.

Qué necesita ayuda

La línea ofensiva reconstruida hizo poco para abrir carriles de carrera para Jaylen Warren y Rico Dowdle. Pittsburgh corrió para apenas 58 yardas contra un front seven de los Falcons en gran medida anónimo, aunque Warren logró encadenar un puñado de jugadas que consumieron reloj durante la última serie ofensiva de los Steelers. Si bien el quarterback Aaron Rodgers no estaba bromeando del todo cuando dijo después que espera que Pittsburgh siga lanzando, un poco de equilibrio podría ayudar mucho a abrir el juego aéreo en profundidad.

Al alza

En algún momento, los defensores aprenderán a dejar de intentar taclear por arriba al gigantesco ala cerrada Darnell Washington, de 2,01 metros. Hasta que eso ocurra, se esperan más jugadas destacadas como la que protagonizó Washington al final del cuarto periodo, cuando derribó con un manotazo al safety de los Falcons Xavier Watts —casi 18 centímetros más bajo y fácilmente 36 kilos más liviano— durante una recepción y carrera de 15 yardas que ayudó a sentenciar el partido.

A la baja

DK Metcalf se considera uno de los mejores receptores abiertos de la liga, y su contrato de 132 millones de dólares le paga como tal. Su intento de dejar atrás un 2025 discreto —según sus estándares— no comenzó de la mejor manera. Dejó caer un par de pases y fue sancionado dos veces por interferencia ofensiva de pase. Metcalf, de 1,93 metros y 102 kilogramos, es un prodigio físico y juega con un esfuerzo enorme, pero ese esfuerzo necesita traducirse en producción para que Pittsburgh se convierta en la ofensiva que McCarthy imagina.

Lesiones

Los Steelers salieron de la Semana 1 prácticamente ilesos, una noticia bienvenida para uno de los equipos más veteranos de la liga, particularmente en defensa.

Número clave

2 — el número de jugadores desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982 que tienen más de 100 capturas y más de 10 intercepciones en su carrera: Watt y el miembro del Salón de la Fama Julius Peppers.

Próximos pasos

Viajar a Nueva Inglaterra para intentar hacer lo mismo que lograron como visitantes el septiembre pasado: dar la sorpresa contra Drake Maye y los Patriots.

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