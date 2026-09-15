Entrevista AP: Diseñador del Madring dice que cambios afectaron adelantamientos en GP de España

El diseñador original del circuito Madring, ampliamente criticado, ha culpado a pequeños cambios realizados después de que su empresa fuera apartada del proyecto por la falta de adelantamientos durante el deslucido Gran Premio de España de este fin de semana. También manifestó que no hay “mucho” que se pueda hacer en el trazado de aquí en adelante.

Jarno Zaffelli dijo a The Associated Press el martes que la reubicación de los bordillos, la elección del asfalto y el nuevo reglamento de la Fórmula 1 influyeron en la falta de acción en la carrera del domingo, que marcó el regreso de Madrid a la F1 tras una ausencia de 45 años.

Solo se produjeron unos pocos adelantamientos durante la carrera ganada por Kimi Antonelli, de Mercedes, en el circuito urbano de 5,4 kilómetros (3,3 millas), que combina carreteras existentes y secciones construidas específicamente para la competición en la capital española. Los pilotos elogiaron el aspecto de “alta adrenalina” del trazado, pero criticaron ampliamente la falta de oportunidades para adelantar.

Zaffelli fue el diseñador original del circuito, pero ya no participa en el proyecto. Afirmó que los organizadores rescindieron su contrato de manera indebida el año pasado, y señaló que la policía lo escoltó fuera cuando llegó al circuito para la carrera de este fin de semana. Los procedimientos legales siguen en curso.

La empresa de diseño de circuitos Tilke, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, asumió el proyecto. Los organizadores de Madring tampoco respondieron a una solicitud de comentarios.

Zaffelli indicó que el diseño original se mantuvo aproximadamente, pero que pequeñas modificaciones en la pista influyeron en la falta de adelantamientos. Explicó que los cambios que él planeaba realizar durante la fase final de construcción del circuito finalmente no se implementaron.

Precisó que "si empiezas a cambiar algunas inclinaciones, centímetros en las transiciones, cambias el tipo de asfalto que tienes, cambias la posición de algunos pianos”, entonces se ve afectada la intención del diseño original.

Cambios costosos en la curva 5

Zaffelli sostuvo que la reubicación de los pianos y la eliminación de una zona de escape de grava en la curva 5 —que se suponía sería el principal punto de adelantamiento— dificultaron que los pilotos intentaran rebasar.

“Si cambias el piano y la escapatoria en el único punto en el que pensábamos que era posible adelantar al inicio del diseño, no puedo ser responsable del resultado”, expresó Zaffelli.

Añadió que los nuevos diseñadores tampoco aplicaron una sugerencia de Carlos Sainz, el piloto español de Williams, para cambiar el radio de la curva.

“Esa fue una de las modificaciones que sugirió Carlos Sainz y que íbamos a implementar en noviembre de 2025”, comentó Zaffelli. “El problema es… nos apartaron en septiembre, y al final simplemente siguieron el diseño desde el principio sin hacer esta sutil modificación (en la fase de construcción)”.

Zaffelli dijo que el asfalto elegido por los organizadores fue un problema porque obligó a los pilotos a gestionar los neumáticos para evitar el “graining”, lo que afectó la intención original del trazado.

Zaffelli agregó que, cuando diseñó el circuito por primera vez, aún no estaban en vigor las nuevas normas de la F1 que obligan a los pilotos a gestionar constantemente la energía de la batería, y que eso también afectó las oportunidades de adelantamiento.

Puso como ejemplo la curva peraltada “La Monumental”, que diseñó para que los pilotos la tomaran a fondo y así pudieran llegar al final de la recta siguiente con una opción de adelantar al coche de delante. Sin embargo, algunos pilotos admitieron este fin de semana que tuvieron que levantar el pie del acelerador antes de tiempo en la curva para ahorrar batería para más adelante en la vuelta.

Posibles cambios para el próximo año

Madring firmó un contrato de 10 años con la F1 para albergar el Gran Premio de España.

Zaffelli, un italiano involucrado en proyectos en circuitos como Zandvoort, Spa-Francorchamps y Silverstone, dijo que lo primero que cambiaría si aún estuviera vinculado al trazado sería sustituir la superficie por una de un “tipo que no genere graining”.

“Yo simplemente reemplazaría por completo el asfalto, con las geometrías del asfalto que esperábamos y el tipo de asfalto que estábamos pensando para este trazado”, afirmó.

Otros cambios en el diseño serían limitados, a menos que los organizadores modificaran las restricciones de construcción y los procesos de autorización para cambios, señaló.

“El asfalto ya marcará una gran diferencia, y luego algunos detalles”, indicó. “Y esperamos que el próximo año tengan condiciones diferentes; los coches, el reglamento serán distintos, y podrán apretar. Para mí, no hay mucho que puedan hacer”.

Los organizadores dijeron el lunes que estaban abiertos a intentar mejorar el trazado, y el director del evento, Luis García Abad, dijo a Motorsport.com que el organismo rector, la FIA, ya ha indicado los cambios que podrían ser necesarios, sin dar más detalles.

Sin un lienzo en blanco para el trazado

Zaffelli afirmó que no tenía un “lienzo en blanco” para construir el circuito desde cero, como muchos asumían, y dijo que había muchas restricciones, incluidas futuras construcciones planificadas por los organizadores que debían tenerse en cuenta.

Zaffelli dijo que lamentaba “muchísimo” que “tantas personas estén hablando en voz alta sobre esto sin conocer el trasfondo”.

“Pero por suerte, sabemos que es parte del juego. Sabemos que, hasta que estuvimos allí, hicimos el máximo posible que podíamos lograr”, declaró. “Y esto quedará demostrado por el hecho de que, si modifican algo, será una modificación muy, muy, muy limitada, porque conocemos la razón detrás de las decisiones que tomamos y que tuvimos que tomar”.

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