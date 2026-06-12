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AP Fotos: La inauguración mundialista, el triunfo de México y las protestas

México se convirtió el jueves en el primer país en inaugurar tres mundiales en la historia, y festejó la ocasión con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los tantos del Tri, que nunca había ganado el encuentro inaugural de una Copa del Mundo. Había disputado siete anteriores.

En la antesala del partido, se realizó la ceremonia inaugural del torneo. Shakira encabezó el espectáculo, junto con Maná, Andrea Bocelli y otros artistas.

Pero el marco de la apertura mundialista no sólo fue deportivo o musical. Hubo desde protestas pacíficas hasta actos vandálicos y confrontaciones con la policía antidisturbios.

Esta es una galería de fotos de The Associated Press.

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