Canadá avanza a final del hockey masculino gracias a gol de MacKinnon

Canadá avanzó el viernes al partido por la medalla de oro del hockey masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina cuando Nathan MacKinnon anotó el gol decisivo con 35,2 segundos, certificando el viernes la victoria 3-2 sobre Finlandia.

El favorito del torneo había estado abajo 2-0 antes de que Sam Reinhart recortara la diferencia en el segundo periodo y Shea Theodore empató a mitad del tercero.

Canadá espera a su rival que saldrá de la otra semifinal entre Estados Unidos y Eslovaquia.

La final se disputará el domingo en Milán, horas antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

Sidney Crosby no jugó por Canadá debido a una lesión. No estaba claro de inmediato si la estrella de los Penguins de Pittsburgh, de 38 años, estará disponible el domingo.

Crosby pareció lesionarse la rodilla derecha en el segundo periodo de los cuartos de final contra Chequia la noche del miércoles.

Finlandia jugará por la medalla de bronce el sábado por la noche.

Rijpma-de Jong da otro a Países Bajos en patinaje de velocidad

La neerlandesa Antoinette Rijpma-de Jong ganó su primer oro olímpico —y la sexta medalla de su carrera— al terminar primera en los 1.500 metros del patinaje de velocidad.

Rijpma-de Jong terminó con un tiempo de 1 minuto y 54,9 segundos, mientras miles de aficionados neerlandeses rugían en las gradas. Fue 0,06 más rápida que la noruega Ragne Wiklund, medallista de plata. La canadiense Valerie Maltais se llevó el bronce.

Las mujeres neerlandesas también ganaron el oro en distancias más cortas: Femke Kok en los 500 y Jutta Leerdam en los 1.000.

La estrella japonesa Miho Takagi, que ganó medallas de plata consecutivas en los 1.500 metros en los dos Juegos Olímpicos anteriores, terminó sexta.

Canadá sorprendida en semifinales de curling

Suecia venció 6-3 a Canadá para avanzar al partido por la medalla de oro en curling femenino. Las suecas, ubicadas en el puesto 12 del ranking, vencieron a las canadienses, las número uno del mundo, para enfrentar a Suiza el domingo en la final.

Suecia ha ganado la competencia femenina tres veces desde que el curling regresó al programa olímpico en 1998.

Suiza derrotó 7-4 a Estados Unidos en la otra semifinal del viernes y buscará su primer oro femenino en los Juegos Olímpicos.

Canadá jugará contra Estados Unidos por el bronce el sábado.

