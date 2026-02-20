Stay up to date with notifications from The Independent

Lindsey Vonn se somete a más cirugía tras choque olímpico: 'Ahora sí soy biónica'

Lindsey Vonn se sometió a otra cirugía el viernes en su gravemente fracturada pierna izquierda y permanece hospitalizada casi dos semanas después de su aterrador accidente en el descenso olímpico.

Vonn voló de regreso a Estados Unidos el fin de semana pasado tras pasar una semana hospiptalizada en Italia en donde se sometió a al menos cuatro cirugías por una compleja fractura de tibia.

“Salí adelante con la cirugía”, afirmó Vonn en su publicación más reciente en Instagram. “Tardó un poco más de 6 horas en completarse. Como pueden ver, se necesitaron muchas placas y tornillos para volver a armarla”.

“Con la magnitud del trauma, he estado batallando un poco en el posoperatorio y todavía no me han dado el alta del hospital”, agregó Vonn. “Casi. Pasos de bebé”.

“Ahora sí soy biónica de verdad”, añadió Vonn en X, junto a una radiografía que mostraba tornillos metálicos y otros dispositivos dentro de su pierna.

Vonn buscaba ganar una medalla en los Juegos de Milán-Cortina a los 41 años a pesar de tener una fractura en el ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda y un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha. Pero se enganchó con una puerta 13 segundos después de iniciar su bajada, lo que derivó en un accidente que la llevó a volar por los aires y salir disparada montaña abajo en Cortina d'Ampezzo.

Como sus esquís no se soltaron durante el accidente, la caída ha reavivado preocupaciones de seguridad en el circuito de esquí.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

