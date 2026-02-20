FA advierte al copropietario del United por decir que Gran Bretaña a sido 'colonizada'

El copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, recibió un recordatorio de sus “responsabilidades como participante en el fútbol inglés” después de desatar una tormenta de críticas al afirmar que Gran Bretaña había sido “colonizada” por inmigrantes.

Pero la Asociación de Fútbol de Inglaterra no presentará cargos contra Ratcliffe por sus comentarios, que fueron ampliamente condenados por figuras políticas, incluyendo el primer ministro británico Keir Starmer, y por los aficionados del club.

El organismo rector emitió un recordatorio a Ratcliffe de sus responsabilidades al participar en entrevistas con los medios, dijo a The Associated Press el viernes una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

El multimillonario británico propietario del gigante petroquímico INEOS hizo los comentarios durante una entrevista con Sky News, que se emitió la semana pasada.

“No se puede tener una economía con 9 millones de personas recibiendo prestaciones y con niveles enormes de inmigrantes entrando”, afirmó. “Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado”.

Los comentarios de Ratcliffe tocaron una fibra sensible en Gran Bretaña, donde la inmigración es un tema divisivo. Más tarde dijo que lamentaba que su elección de palabras hubiera “ofendido a algunas personas”.

Starmer pidió que se disculpara, al señalar que “Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso”.

Los aficionados del United, que se enorgullecen de la diversidad dentro del equipo y de su base de seguidores, también condenaron sus palabras.

El Manchester United Supporters Trust manifestó que “la alta dirección debería facilitar la inclusión, no dificultarla”.

Los críticos acusaron a Ratcliffe de “hipocresía”, al señalar que ha optado por fijar su residencia en Mónaco para reducir su factura fiscal en el Reino Unido.

Carrick, orgulloso de la cultura del Man United

El entrenador del United, Michael Carrick, dijo el viernes que el club de la Liga Premier estaba orgulloso de su cultura de igualdad y diversidad.

Carrick, quien fue contratado recientemente como entrenador hasta el final de la temporada, compareció ante los medios por primera vez desde las declaraciones de Ratcliffe y se le pidió su respuesta.

“Sir Jim ha hecho una declaración, y luego el club ha hecho una declaración a partir de eso, así que no me corresponde añadir nada”, expresó. “Lo que sí puedo decir es que, como he estado en este club durante muchos, muchos años, siempre tenemos un enorme impacto a nivel global.

“Estamos muy orgullosos del entorno y de la cultura que tenemos en el club, y la igualdad, la diversidad y el respeto mutuo es algo que buscamos mantener cada día”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes