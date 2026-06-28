Caminero y Aranda pegan jonrón cada uno y Rays vencen 4-2 a Diamondbacks

Junior Caminero conectó un jonrón por tercer juego consecutivo, Jonathan Aranda añadió un cuadrangular de dos carreras y los Rays de Tampa Bay volvieron al primer puesto de la División Este de la Liga Americana con una victoria 4-2 ante los Diamondbacks de Arizona el sábado.

Los Rays superaron a los Yankees de Nueva York por porcentaje de victorias y ocupan el primer lugar de la división por primera vez desde el 12 de junio. La actual racha de cuatro triunfos de Tampa Bay es su más larga desde una seguidilla de cinco juegos del 17 al 22 de mayo.

Cinco relevistas de Tampa Bay se combinaron para limitar a Arizona a siete hits en un día de bullpen, y Michael Grove (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar tres entradas sin permitir carreras, al tiempo que retiró a nueve de los 10 bateadores que enfrentó. Bryan Baker sacó la novena para su 21er salvamento de la temporada.

El dominicano José Cabrera (0-1) permitió cuatro carreras con siete hits en su segunda apertura en Grandes Ligas con Arizona, que perdió cinco de sus últimos siete juegos. Ketel Marte, también de República Dominicana, sumó su 14to jonrón de la temporada.

Los D-backs atacaron al abridor de emergencia de los Rays, Cole Sulser, con un doble con un out de Geraldo Perdomo, seguido de un sencillo impulsor de Corbin Carroll en la primera entrada.

El dominicano Caminero respondió con un jonrón solitario, su quinto cuadrangular en los últimos tres juegos, en la parte baja del primer inning. El mexicano Aranda conectó un batazo de dos carreras a las gradas del jardín derecho en el quinto, después de que el cubano Yandy Díaz recibió una base por bolas con dos outs.

Cedric Mullins añadió una carrera de seguridad con un elevado de sacrificio en el sexto.

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