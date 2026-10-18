Cam Boozer se adapta al foco de la NBA sin su padre y está listo para este capítulo

Cam Boozer se encuentra en un terreno desconocido al iniciar la carrera en la NBA para la que se ha preparado toda su vida.

Está por su cuenta.

Claro, su padre Carlos, dos veces All-Star de la NBA y veterano de 13 temporadas, está a solo una llamada o un mensaje de texto. La mayor diferencia en la cancha y en la vida diaria es que su hermano gemelo Cayden no está con él en Memphis. Cayden se quedó en la universidad en Duke cuando Cam decidió presentarse al draft de la NBA.

“Lo más grande es simplemente no atravesar los momentos difíciles y los grandes momentos con él”, comentó Boozer durante el campamento de entrenamiento de los Grizzlies. “Pero, quiero decir, él y yo estamos preparados para esto. Hemos jugado con muchos jugadores a lo largo de los años, y creo que es emocionante para los dos. Los dos dando un nuevo paso en nuestro camino”.

Ese primer paso llegó en junio, cuando los Grizzlies de Memphis eligieron a Cam Boozer con la tercera selección global con la esperanza de que el ala-pívot de 2,08 metros y 113 kilos sea la pieza clave para una franquicia que vuelve a reconstruirse a través del draft. Eso podría ser mucha presión para alguien que acaba de cumplir 19 años y que solo jugó un año universitario en Duke.

Por suerte, crecer siendo un Boozer ha ayudado a Cam a prepararse para este momento.

“Vaya, hombre, definitivamente creo que ayudó, sin duda”, manifestó Boozer. “Creo que al final del día, a todos les toca que los lancen a esto, y pienso que ayuda prepararte escuchar a tus padres darte consejos y cosas así, pero al final del día, tienes que vivirlo tú mismo”.

Los Grizzlies apuestan por la versatilidad de Boozer

Boozer se integra a un joven plantel de los Grizzlies que incluye al pívot Zach Edey, Cedric Coward, Jaylen Wells, Scotty Pippen Jr. y G.G. Jackson. Los ejecutivos de Memphis elogian todo lo que Boozer aporta con su tiro, rebotes, dureza y enfoque en ganar.

“Eso es en lo que queremos que siga enfocándose”, señaló el gerente general Zach Kleiman. “Obviamente va a desempeñar un papel importante. Le daremos lo que esté listo para asumir. Sospecho que, como siempre lo ha hecho, encontrará la manera de tener incluso más impacto del que la gente espera de él”.

Los Grizzlies no están listos para definir exactamente qué hará Boozer, dándole cierta libertad para abrirse hacia el perímetro y lanzar desde afuera. El jugador promedió 22,5 puntos por partido y capturó 10,2 rebotes por juego en su única temporada en Duke. También acertó el 39,1% de sus tiros desde detrás del arco.

“No vamos a encasillarlo, no vamos a decir nada que no vaya a poder hacer”, afirmó Kleiman.

Favorito en las apuestas para Novato del Año de la NBA

Boozer al menos tiene un compañero que entiende lo que significa ser un jugador de segunda generación en la NBA. El padre de Pippen, Scottie, ganó seis campeonatos con Chicago, y el escolta de los Grizzlies se ha mostrado impresionado por cómo el novato realmente no comete errores.

“Ha sido alguien que, en ambos lados de la cancha, como que lo tiene todo”, dijo Pippen. “Creo que es alguien que con suerte va a cambiar esta franquicia y hacer muchas cosas buenas por nosotros”.

Boozer se suma a un equipo de Memphis que renovó su plantilla con grandes traspasos, deshaciéndose de Jaren Jackson Jr. y Ja Morant a principios de este año. El novato ve a sus jóvenes compañeros ansiosos y motivados por dejar su huella en la liga.

El ala-pívot de los Grizzlies ya es el favorito en las apuestas para ser el Novato del Año de la NBA, el primero de Memphis desde Morant en 2020. Boozer expresó que sabe que alcanzar metas como la de Novato del Año depende de ganar, así que en eso está enfocado.

Eso forma parte del consejo que le dio su padre: mantenerse en cada momento.

“Cuando te quedas atrapado mirando hacia adelante y quieres hacer esto o quieres hacer aquello, como que pierdes el enfoque de hoy”, comentó Boozer. “Lo más importante es que, si aprovechas al máximo el día de hoy, te vas a poner en una buena posición para esas cosas”.

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El escritor independiente de AP Clay Bailey en Memphis contribuyó a este reportaje.

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