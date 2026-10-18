A.J. Brown vuelve de la lista de lesionados de los Patriots tras perderse 4 juegos por el tobillo

A.J. Brown, espera que su segunda vez en el campo con los Patriots de Nueva Inglaterra termine mejor que la primera.

El receptor apareció en la alineación titular el domingo por primera vez desde que fue colocado el mes pasado en la lista de lesionados, debido a un esguince alto de tobillo, en el partido inaugural de la temporada. Fue activado el sábado para el roster de 53 jugadores, tras perderse un mínimo de cuatro partidos después de ingresar a la lista de lesionados, y apareció en la alineación titular para el duelo del domingo contra los New York Jets.

Brown fue el último integrante de la ofensiva de los Patriots en ser presentado antes del partido del domingo, y fue recibido con una ovación prolongada mientras saltaba y agitaba los brazos en respuesta. El quarterback Drake Maye buscó a Brown en tercera oportunidad durante la primera serie de los Patriots, pero el pase cayó incompleto.

Brown se lesionó en la segunda mitad de la derrota de Nueva Inglaterra por 13-10 en Seattle el 9 de septiembre. Disputó apenas 31 jugadas en ese encuentro antes de salir temprano en el tercer cuarto, después de resentirse al intentar atrapar un pase de Maye. Brown llevaba tres recepciones para 26 yardas antes de la lesión.

Brown participó de manera limitada en las tres prácticas de los Patriots esta semana.

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