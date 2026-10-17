LeBron James lanza tiza y recibe por 1ra vez la presentación de los 76ers en Filadelfia

LeBron James realizó su famoso lanzamiento de tiza y fue presentado ante una ovación ensordecedora la noche del viernes en su primer partido de pretemporada con los 76ers en Filadelfia.

James, de 41 años, quien se unió a los 76ers este verano para disputar su 24ta temporada —récord de la NBA—, hizo que el público se pusiera de pie temprano cuando culminó una clavada contra los Celtics de Boston tras recibir un pase bombeado desde media cancha del All-Star Tyrese Maxey.

Solo esperen a que cuente.

El anunciador del sistema de sonido del recinto, Matt Cord, ofreció con voz potente para las presentaciones: “Con 6-9, de St. Vincent-St. Mary’s, número 23, ¡LeBron James! ¡James!”. Aun así, Joel Embiid recibió la última presentación.

Aunque nada de este partido quedará registrado en la hoja de estadísticas de James, los aficionados de los Sixers habían estado esperando verlo aunque fuera un instante con su camiseta número 23 desde que firmó con el equipo en julio. Decenas de niños con camisetas de los Sixers se agolparon junto a la marquesina de la entrada del equipo local y le gritaban a James para que se detuviera a tomarse una foto o firmar un autógrafo.

Los acomodadores del estadio detrás del banquillo de los Sixers no dejaban de decir “¡Sigan caminando!” al grupo de aficionados y a los que avanzaban lentamente y se detenían a mirar a James durante el calentamiento. Uno repetía a gritos: “¡No pueden quedarse aquí a menos que tengan boleto!”.

Ninguno de los rezagados tenía uno.

James sí invitó a un niño y a una niña a sentarse con él en el banquillo después de terminar de lanzar y posó para una foto rápida.

Los Sixers utilizaron a todos sus titulares excepto a VJ Edgecombe. Jaylen Brown jugó contra los Celtics por primera vez desde que el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024 fue traspasado a los Sixers en la temporada baja.

James se perdió el primer partido de pretemporada en casa de los Sixers, pero participó en un entrenamiento de práctica abierto al público que atrajo a 10.000 aficionados.

Luego debutó en la pretemporada la semana pasada en Brooklyn. Anotó 10 puntos, repartió cinco asistencias y capturó cuatro rebotes en la primera mitad.

Los Sixers disputan su partido inaugural de la temporada el martes contra Nueva York en el Madison Square Garden, donde los Knicks izarán la bandera para celebrar su campeonato de la NBA. El debut en casa de Filadelfia será el jueves contra Cleveland, seguido de partidos en noches consecutivas durante el fin de semana.

James pasó las últimas ocho temporadas con los Lakers de Los Ángeles antes de firmar un contrato de dos años con los Sixers por el mínimo de la liga.

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