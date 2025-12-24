Calendario navideño NBA: Cavs-Knicks, Spurs-Thunder, Mavs-Warriors, Rockets-Lakers y Wolves-Nuggets

El plan de Jalen Williams para el jueves está trazado así: regalos por la mañana, luego un partido por la tarde.

Para él, eso suena como una Navidad excepcional.

Williams y el equipo campeón defensor de la NBA, el Thunder de Oklahoma City, cuyos jugadores se sintieron ignorados por los creadores del calendario navideño el año pasado, están en la lista de juegos destacados de la liga este año, enfrentándose a los Spurs de San Antonio como parte del quinteto anual del 25 de diciembre.

El horario, con todas las horas en el Este: Cleveland en Nueva York comienza al mediodía, seguido por los Spurs en Oklahoma City a las 2:30 de la tarde, Dallas en Golden State a las cinco de la tarde, Houston en casa de los Lakers de Los Ángeles a las ocho de la tarde y Minnesota en Denver a las 10:30 de la noche.

"Como jugador de baloncesto, siento que creces —en realidad, si eres un fanático de los deportes, creces viendo deportes en Navidad. Poder ser parte de eso es realmente genial", dijo Williams. "¿A qué hora jugamos, 1:30 (Central)? Sí, somos como el juego genial. Como, a la 1:30, los regalos ya se abierron y todos están viendo los juegos. Realmente estoy esperando eso con ansias".

Para la mayoría de los Thunder, será la primera vez: Los únicos jugadores actuales de Oklahoma City que han anotado en un juego de Navidad son Isaiah Hartenstein y Alex Caruso. Y será el segundo juego de Navidad para Victor Wembanyama de San Antonio, cuyo debut navideño el año pasado fue un esfuerzo de 42 puntos y 18 rebotes contra Nueva York.

"Es un gran día para la NBA y los muchachos están emocionados de jugar en esa lista de juegos", dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. "Es uno de 82 al final del día, pero es una circunstancia elevada debido a la atención en el juego y el ruido alrededor de él. Esas son buenas experiencias para cualquier equipo y ciertamente para nosotros".

El Thunder tiene el mejor récord de la NBA con 26-4 esta temporada —26-2 contra todos los equipos excepto los Spurs, 0-2 contra San Antonio, que venció a Oklahoma City 130-110 el martes, después de eliminar al Thunder en las semifinales de la Copa NBA a principios de este mes.

"Van a estar concentrados, como más que nunca antes, probablemente", dijo Wembanyama sobre el inminente encuentro navideño.

Para LeBron James, no será la primera vez: Si juega el jueves con los Lakers, será su vigésimo juego de Navidad. Eso es más de lo que 17 franquicias actuales han jugado en su existencia.

"Preferiría mucho más estar en casa con mi familia", dijo James. "Pero es un juego, es el juego que amo, es un juego que veía cuando era niño en el Día de Navidad, viendo a muchos de los más grandes jugar en Navidad. Siempre ha sido un honor ser parte. Voy a ser completamente honesto: me gustaría estar en casa en el sofá con mi familia todo el día, pero mi número es llamado, nuestro número es llamado, así que tenemos que salir y actuar".

LeBron en Navidad

Que James juegue en su vigésimo juego de Navidad significaría que los libros de récords necesitarán actualizarse nuevamente cuando se complete esta lista navideña.

Ya es el líder histórico de Navidad en juegos jugados, puntos (507), victorias (11), tiros de campo (180) y triples anotados (31, empatado con James Harden).

Lo siguiente: asistencias, robos y tiros libres. James actualmente es segundo en asistencias navideñas con 137, ocho detrás de Oscar Robertson. También es segundo en robos con 28, dos detrás de Russell Westbrook, y segundo en tiros libres anotados con 116 —nueve detrás de Robertson en esa lista.

James es sexto en rebotes navideños con 143, uno detrás del No. 5, Dolph Schayes; nueve detrás del No. 4, Wilt Chamberlain; y 12 detrás del No. 3, Shaquille O’Neal. (El No. 1 Bill Russell, con 176, y el No. 2 Wes Unseld, con 163, probablemente estén a salvo de James este año).

Más sobre los triples

Mientras James y Harden están empatados en la lista de triples anotados, algunos otros nombres familiares podrían ascender con grandes esfuerzos el jueves.

Klay Thompson de Dallas entra al día como No. 3 en la lista con 27 triples anotados en Navidad, uno por delante de Stephen Curry de Golden State y Kevin Durant de Houston.

Aún esperando

La espera navideña continúa para algunos equipos.

Sacramento no ha jugado el 25 de diciembre desde 2003, Indiana —que podría haber sido elegida este año si Tyrese Haliburton no se hubiera lesionado en el séptimo juego de las Finales de la NBA— no ha estado en la lista navideña desde 2004 y Detroit no lo ha hecho desde 2005.

Para poner eso en contexto, cabe señalar que Seattle —que no ha tenido un equipo en casi dos décadas— jugó su último juego de Navidad en 2007, o más recientemente que los Kings, Pacers y Pistons.

Orlando no ha jugado en Navidad desde 2011, y Chicago no lo ha hecho desde 2016. Mientras tanto, la racha de nueve años de apariciones navideñas de Boston llega a su fin este año.

En el otro extremo del espectro, los Lakers están jugando en Navidad por el 27mo año consecutivo y Golden State está jugando en Navidad por la 13ra temporada consecutiva.

"Simplemente emocionado por otro gran juego en el Día de Navidad", dijo Curry el lunes después de que los Warriors ganaran su segundo consecutivo para llegar a 15-15 en la temporada y entrar en las vacaciones con un poco de impulso. "Las vibras son buenas en este momento".

Bienvenido, chico

Cooper Flagg de Dallas —que cumplió 19 años esta semana— está listo para hacer su debut navideño.

Si Flagg juega, será el cuarto jugador más joven en aparecer en un juego de Navidad. Kobe Bryant, Bill Willoughby y James tenían 18 años en su primer partido navideño.

Los viajes navideños de Durant

Durant está listo para jugar en Navidad para un quinto equipo diferente (y una sexta camiseta diferente), lo que hace que sus caminos navideños sean uno de los más recorridos en la historia de la NBA.

Durant también ha jugado en esta fecha especial para Seattle y Oklahoma City, luego Golden State, Brooklyn, Phoenix y el jueves, los Rockets —el equipo al que se unió este verano pasado— se suman a la lista.

O'Neal (Orlando, Lakers, Miami, Phoenix, Cleveland y Boston) jugó en Navidad para seis equipos. Entre aquellos que han jugado en el feriado con cinco franquicias: Chris Paul y Carmelo Anthony.

Mucho Oeste

De los diez equipos que juegan en Navidad este año, ocho provienen de la Conferencia Oeste.

Eso es lo más de una conferencia en Navidad desde 1978, cuando la Conferencia Este vio a ocho de sus entonces 11 equipos elegidos para jugar en el feriado.

La última vez que el Este tuvo más equipos jugando en Navidad que el Oeste fue en 2004. Desde entonces, incluyendo este año, el calendario navideño ha visto una división Este-Oeste igualada diez veces y el Oeste ha visto más equipos elegidos para la lista navideña en 11 ocasiones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes