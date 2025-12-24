El trabajo de Bane en ambos extremos ayuda al Magic a vencer a Blazers por 110-106

Desmond Bane anotó 23 puntos, Anthony Black añadió 22 y el Magic de Orlando frustró el intento de remontada de Portland el martes, para derrotar 110-106 a los Trail Blazers.

Después de estar detrás por 17 unidades en el tercer periodo, los Blazers tomaron una ventaja de un punto al inicio del cuarto antes de que Tyus Jones respondiera con un triple y Wendell Carter Jr. encestara un tiro para el Magic.

Shaedon Sharpe tuvo la oportunidad de empatar con 38,9 segundos restantes, pero sólo acertó uno de dos tiros libres, dejando a Portland abajo 107-106.

Bane falló un tiro en suspensión en el otro extremo de la cancha. Bloqueó luego un intento de bandeja del pívot Donovan Clingan con 12 segundos restantes para preservar la ventaja.

Encestó dos tiros libres para poner el marcador 109-106 y Deni Avdija falló un triple largo para los Blazers antes de que Black añadiera un tiro libre para el margen final.

Fue la segunda noche consecutiva en que los Blazers borraron un gran déficit en la segunda mitad solo para quedarse cortos en casa. Se recuperaron de una desventaja de 21 al final del tercer período el lunes y tomaron la delantera por uno en el cuarto antes de que Detroit cerrara con una racha de 11-2 para ganar 110-102.

Además de su ofensiva, Bane proporcionó tres tapaas y tres robos. Black tuvo totalizó rebotes, seis asistencias y dos robos.

Jones añadió 16 puntos y siete asistencias, mientras que Carter terminó con 14 puntos y siete rebotes.

Avdija lideró a los Trail Blazers con 25 puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Sharpe añadió 22 unidades y Caleb Love anotó 17 desde el banquillo.

