Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Con 41 puntos de Leonard, Clippers arrollan 128-108 a Rockets

AP Noticias
ROCKETS-CLIPPERS
ROCKETS-CLIPPERS (AP)

Kawhi Leonard anotó 41 puntos y James Harden agregó 29 para que los Clippers de Los Ángeles aplastaran el martes 128-108 a los Rockets de Houston.

Leonard acertó 16 de 23 disparos de campo y cuatro de cinco de larga distancia por los Clippers, quienes ganaron duelos consecutivos apenas por segunda vez esta temporada. Los Ángeles venía de una victoria de 103-88 sobre los Lakers el sábado, que rompió una racha de cinco derrotas.

Los Clippers también ganaron encuentros consecutivos del 24 al 26 de octubre, contra Phoenix y Portland.

Harden, quien atinó siete de 14 disparos de campo y tres de ocho desde larga distancia, fue ayudado por una efectividad de 12 de 13 desde la línea de tiros libres.

John Collins y Kobe Sanders agregaron 13 puntos cada uno y Kris Dunn anotó 11 por Los Ángeles, que embocó un 54% de sus triples (20 de 37).

Relacionados

Kevin Durant anotó 22 puntos, al encestar ocho de 15 tiros, y Alperen Sengun terminó con 19 puntos y 11 rebotes por Houston, que metió nueve de 30 (30%) desde larga distancia.

Amen Thompson agregó 19 a la causa de Houston, mientras que Jabari Smith Jr. anotó 16 por los Rockets, quienes han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in