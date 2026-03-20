VJ Edgecombe explota con 38 y los 76ers vencen 139-118 a los Kings

El novato VJ Edgecombe anotó un máximo de su carrera de 38 puntos con 11 asistencias, Justin Edwards encestó 7 de 11 triples y terminó con 32 puntos, y los 76ers de Filadelfia vencieron la noche del jueves 139-118 a los Kings de Sacramento.

Quentin Grimes aportó 27 puntos y los 76ers cortaron una racha de cinco derrotas como visitantes y ganaron por cuarta vez en sus últimos seis partidos, pese a jugar sin sus dos mayores estrellas — Joel Embiid (distensión en el oblicuo derecho) y Tyrese Maxey (dedo).

Embiid se ha perdido 11 partidos consecutivos, pero el entrenador Nick Nurse indicó que ha estado progresando.

Edwards lanzó 11 de 18 en tiros de campo y acertó 3 de 3 desde la línea de tiros libres.

Maxime Raynaud lideró a los Kings con 30 puntos y Daeqwon Plowden sumó 20. Dylan Cardwell capturó 14 rebotes. Para los Kings, fue su tercera derrota en sus últimos cinco partidos.

Philadelphia tiró 50% de campo y 47% en triples, en comparación con el 38% desde larga distancia de Sacramento.

El jugador de los Kings Malik Monk salió del partido por una lesión en el hombro derecho y no regresó.

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