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Cagliari vence 1-0 a Cremonese en un partido crucial por la permanencia

ITALIA-LIGA
ITALIA-LIGA (AP)

Cagliari dio un paso crucial para evitar el descenso al vencer el sábado 1-0 al también necesitado Cremonese en la Serie A.

Fue la primera victoria de Cagliari desde enero y elevó al equipo sardo seis puntos por encima del Cremonese y de la zona de descenso.

Sebastiano Esposito anotó su tercer gol en cuatro partidos a los 63 minutos al cabecear un centro de Zé Pedro, quien acababa de ingresar desde el banquillo.

Hellas Verona se mantiene a nueve puntos de la salvación tras perder 2-1 en su visita al Torino, que está a mitad de la tabla.

AC Milan enfrenta más tarde al Udinese. La Juventus visita al Atalanta y espera meterse en los puestos de la Liga de Campeones.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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