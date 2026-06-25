Cachorros adquieren al zurdo David Peterson en canje con los Mets

Los Cachorros de Chicago han tapado un hueco en su mermada rotación al adquirir al zurdo David Peterson en un canje con los Mets de Nueva York a pesar de que el pitcher está teniendo problemas.

El acuerdo se anunció antes del cierre de la serie entre ambos equipos el jueves en el Citi Field.

Los Cachorros colocaron a Ben Brown y al dominicano Edward Cabrera en la lista de lesionados de 15 días el miércoles, lo que se suma a sus problemas por lesiones en la rotación. Brown sufre una distensión en el cuello, y Cabrera está fuera por una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Jameson Taillon, Cade Horton y Justin Steele también están en la lista de lesionados. Se prevé que Matthew Boyd regrese y abra el jueves en el lugar de Brown.

Nueva York recibió en el canje al infielder de ligas menores y bateador de poder Cole Mathis. El pelotero de 22 años fue seleccionado en la segunda ronda del draft amateur de 2024 y está batea ndo para .272 con 10 jonrones y 39 carreras impulsadas en 39 juegos, repartidos en dos niveles esta temporada.

Los Mets, últimos en la clasificación, habían perdido cinco seguidos antes del juego del jueves.

Peterson, de 30 años, tiene marca de 3-6 con efectividad de 6.09 en ocho aperturas y ocho apariciones como relevista este año. Podrá convertirse en agente libre después de esta temporada.

En un movimiento correspondiente, los Cachorros designaron para asignación al derecho cubano Yosver Zulueta.

Peterson fue seleccionado por Nueva York en la primera ronda del draft de 2017 procedente de la Universidad de Oregon. Debutó en las Grandes Ligas en 2020, cuando tuvo marca de 6-2 con efectividad de 3.44 en nueve aperturas y una aparición como relevista.

Fue excelente durante buena parte del año pasado: integró el equipo de estrellas de la Liga Nacional y lanzó el primer juego completo sin permitir carreras de su carrera, mientras registraba marca de 8-5 con efectividad de 3.18 en sus primeras 24 aperturas. Pero tuvo una efectividad de 10.36 en sus últimas seis aperturas, y ese cierre complicado se prolongó hasta esta temporada.

Tiene una efectividad de 10.97 en tres apariciones este mes. Permitió cuatro carreras limpias y seis hits en cuatro entradas en una derrota 6-2 en Filadelfia el domingo.

Peterson, que tiene una tasa de rodados del 52,9%, podría beneficiarse del cambio de aires. Chicago cuenta con uno de los mejores infields defensivos del béisbol, y New York cometió seis errores —todos en el infield— durante la derrota 10-5 ante los Cubs la noche del miércoles, en el segundo juego de una doble cartelera.

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