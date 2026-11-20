El receptor All-Pro Puka Nacua probablemente se perderá el resto de la temporada tras someterse a una cirugía de rodilla, informó el entrenador de los Rams de Los Ángeles Sean McVay.

Nacua se lesionó ligamentos de la rodilla mientras acarreaba el balón en la última jugada ofensiva de la victoria de los Rams sobre los Commanders de Washington el 8 de noviembre.

McVay había expresado optimismo la semana pasada sobre la posibilidad de que Nacua regresara al campo esta temporada, pero indicó que el receptor decidió esta semana operarse. La intervención se realizó el martes. Nacua cumple el último año de su contrato de novato y es elegible para firmar una gran extensión.

“Más o menos pensé cuando ocurrió la lesión inicial que era más probable que esto fuera en esa dirección, así que esto no es necesariamente nada nuevo de nuestra parte”, comentó McVay. “Él tenía que obtener información diferente, hablar con gente, y hay muchas conversaciones que entran en juego para decidir si vas a hacerlo o no, y cuál es el mejor plan de acción para volver a rendir para él —no exclusivo de este año, sino para su carrera de aquí en adelante”.

La NFL suspendió a Nacua por tres partidos el jueves por violar sus políticas de conducta personal. Su suspensión expirará durante su periodo obligatorio de cuatro partidos en la lista de reserva de lesionados, pero la cirugía de rodilla lo mantendrá fuera por mucho más tiempo.

McVay no descartó un regreso de Nacua durante los playoffs, pero señaló que los Rams no especularían seriamente tan a futuro.

Nacua ha sido uno de los receptores más productivos en la historia de la NFL durante sus primeras cuatro temporadas, y suma 70 recepciones para 715 yardas y cuatro touchdowns pese a haber jugado apenas siete partidos este año.

Nacua se perdió dos partidos al inicio de la temporada por una lesión en músculos del núcleo antes de lesionarse gravemente la rodilla este mes en una carrera, McVay buscando agotar el reloj en la victoria sobre Washington. McVay dijo después que lamentaba haber utilizado a Nacua en esa jugada por tierra.

Nacua fue seleccionado en la quinta ronda y el vigésimo receptor elegido en total en el draft de 2023, antes de establecer el récord de la NFL de yardas recibidas por un novato. Lideró la liga en recepciones la temporada pasada mientras obtenía su primera designación All-Pro. Tiene 383 recepciones para 4.906 yardas y 23 touchdowns en apenas 51 partidos de la NFL, además de otras 44 recepciones para 654 yardas en seis partidos de playoffs.

Los Rams (6-4) volverán a estar sin sus dos principales receptores de pases cuando reciban a los Packers de Green Bay la noche del miércoles. Davante Adams, seis veces seleccionado al Pro Bowl, también sigue fuera por una lesión en el tendón de la corva, pero McVay se mostró optimista en que pueda jugar la semana siguiente.

Los Ángeles comenzó esta temporada como favorito al Super Bowl, pero tropezó con un inicio 2-4.

A pesar de una racha actual de cuatro victorias consecutivas y del regreso del defensor Myles Garrett tras una ausencia de siete partidos por una cirugía de rodilla, los Rams están fuera de la zona de playoffs de la Conferencia Nacional, con importantes problemas de lesiones, al comenzar el tramo final con el calendario más difícil de la NFL.

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