El receptor Buster Posey y el tercera base venezolano Pablo Sandoval, pilares de los Gigantes de San Francisco a conquistar tres campeonato de la Serie Mundial, sobresalen entre los 14 debutantes en la papeleta de candidatos al Salón de la Fama para la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

La lista de candidatos incluye a dos peloteros dominicanos: el lanzador Ervin Santana y el infielder Starlin Castro. También aparece el infielder venezolano Asdrúbal Cabrera y el lanzaodr mexicano Joakin Soria.

Los lanzadores Jake Arrieta y Andrew Miller también aparecen en la papeleta por primera vez, junto con el pitcher Wade Davis, Santana y Soria; los infielders Kyle Seager y Ryan Zimmerman; y los jardineros Jay Bruce y Brett Gardner.

El pitcher venezolano Félix Hernández, el también lanzador Andy Pettitte y el infielder Chase Utley sobresalen entre los 13 que repiten en la lista de candidatos.

Hernández, uno de los lanzadores más dominantes durante su etapa de 15 temporadas con los Marineros de Seattle, dio un paso enorme para ser exaltado al recibir 196 de 421 votos para alcanzar el 46,1% en su segundo año en la papeleta. El “Rey Félix” dio un considerable salto con respecto al 20,6% de su primer año.

Se precisa obtener el 75% de los votos de la BBWAA y los candidats pueden aparecer en la papeleta durante 10 años, lo que le da a Hernández tiempo de sobra para sumar más apoyo y acercarse a la inmortalidad del béisbol.

Utley recibió 251 de 425 votos (59,1%) el año pasado, cuando Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron elegidos, un aumento respecto del 39,8% en 2025. Andy Pettitte apareció en 206 boletas (48,5%), un incremento desde el 27,9% en 2025, y está en la boleta por novena vez.

El campocorto venezolano Omar Vizquel está en la boleta por décima y última vez tras recibir 18,4% el año pasado.

Otros que repiten incluyen al infielder Alex Rodríguez (40%), el jardinero Bobby Abreu (30,8%), el campocorto Jimmy Rollins (25,4%), el lanzador Cole Hamels (23,8%), el segunda base Dustin Pedroia (20,7%), el lanzador Mark Buehrle (20%), el tercera base David Wright (14,8%), el lanzador venezolano Francisco Rodríguez (11,8%) y el jardinero Torii Hunter (8,7%).

Los miembros de la BBWAA con 10 o más años consecutivos de afiliación son elegibles para votar. Las boletas deben tener matasellos del 31 de diciembre y los resultados se anunciarán el 19 de enero.

Cualquier jugador elegido será exaltado el 25 de julio, junto con cualquiera que sea seleccionado el 6 de diciembre por el comité de la era contemporánea del Salón para managers, ejecutivos y árbitros. Esa boleta incluye a Bruce Bochy —exmanager de Posey en San Francisco— junto con Dusty Baker y Lou Piniella.

Posey, siete veces All-Star, fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2010 y ganó el premio al Jugador Más Valioso en 2012, cuando lideró las Grandes Ligas con un promedio de .336 y se convirtió en el primer receptor en ganar el título de bateo de la Liga Nacional desde Ernie Lombardi, de los Braves de Boston, en 1942.

Terminó con un promedio de por vida de .302, 1.500 hits, 158 jonrones y 729 carreras impulsadas en 12 temporadas de Grandes Ligas con San Francisco de 2009 a 2021.

Sandoval, compañero de Posey en los equipos de los Gigantes que se proclamaron campeones de la Serie Mundial en 2010, 2012 y 2014, fue nombrado como Jugador Más Valioso (MVP) de la edición del Clásico de Otoño en 2012 tras registrar un promedio de bateo de .500, ocho carreras impulsadas y tres jonrones en 16 turnos al bate.

Los tres cuadrangulares fueron en el primer partido contra Detroit. Es uno de los cuatro únicos jugadores que han conectado tres jonrones en un mismo juego de la Serie Mundial, uniéndose a Babe Ruth (quien lo logró en dos ocasiones, en 1926 y 1928), Reggie Jackson (1973) y Albert Pujols (2011). El “Panda” disputó 12 partidos de la Serie Mundial con los Gigantes y bateó para .426, con un OPS (porcentaje de embasado y slugging) de 1.162 en 47 turnos al bate.

Aunque no completó la temporada de 2021 con los Bravos, Sandoval recibió un anillo de Atlanta por la Serie Mundial de ese año para su cuarto campeonato.

La fíbula de Posey se fracturó en una colisión en el plato con Scott Cousins, de los Florida Marlins, en mayo de 2011, lo que llevó a las Grandes Ligas, de cara a la temporada 2014, a prohibir que un corredor se desvíe de su trayectoria directa hacia el plato para iniciar contacto con el receptor.

Ahora con 39 años, Posey asumió como presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes en septiembre de 2024.

Lester, un zurdo que ahora tiene 42 años, tuvo marca de 200-117 con efectividad de 3,66 a lo largo de 16 temporadas con Boston (2006-14), Oakland (2014), los Cachorros de Chicago (2015-20), Washington (2021) y San Luis (2021). Cinco veces All-Star, ganó títulos de la Serie Mundial con Boston en 2007 y 2013, y con los Cachorros Chicago en 2016.

Su temporada de novato se vio truncada cuando le diagnosticaron linfoma en agosto de 2006. Lester se sometió a quimioterapia, manifestó en diciembre de ese año que estaba libre de cáncer y regresó a la rotación de los Red Sox en julio de 2007. Lanzó un juego sin hits ni carreras contra Kansas City el 19 de mayo de 2008.

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