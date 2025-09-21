Bubba Chandler y 2 relevistas se combinan para un juego de un hit; Piratas vencen 2-0 a los A's

El novato Bubba Chandler y dos relevistas se combinaron para permitir apenas un hit, y los Piratas de Pittsburgh se impusieron el sábado 2-0 a los Atléticos, con lo cual cortaron una seguidilla de cinco derrotas.

Nick Yorke y Bryan Reynolds conectaron sendos vuelacercas para respaldar la faena de Chandler, quien sólo permitió un doble de Jacob Wilson con dos outs en la segunda entrada. Recetó un total de seis ponches y no dio bases por bolas.

Ha permitido una carrera en 11 entradas en sus últimas dos aperturas desde que fue castigado con nueve carreras en dos innings y dos tercios por Milwaukee el 7 de septiembre.

Braxton Ashcraft siguió con tres entradas perfectas y seis ponches. El dominicano Dennis Santana trabajó un noveno inning de 1-2-3 para su 14º salvamento y el primero desde el 3 de septiembre.

Yorke, un novato, conectó su primer jonrón de la temporada y el tercero de su carrera con dos outs en la segunda entrada ante el cubano Luis Morales (4-2). Reynolds logró un batazo de 416 pies entre el jardín derecho y el central, su 16º jonrón, para iniciar la tercera entrada.

Además de Wilson, el otro corredor de los Atléticos llegó en la tercera entrada, cuando Chandler golpeó a Brett Harris con un lanzamiento.

Morales lanzó seis entradas y permitió cinco hits, incluidos los dos vuelacercas. El novato ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

Yorke aportó dos de los cinco hits de los Piratas.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-0.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-1.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes