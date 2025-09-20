Doble de Arenado remolca 3 y ayuda a Cardenales en triunfo 7-1 ante Cerveceros

Nolan Arenado conectó un doble de tres carreras en una quinta entrada de cinco anotaciones y Alec Burleson añadió tres hits a la causa de los Cardenales de San Luis, quienes doblegaron el viernes 7-1 a los Cerveceros de Milwaukee.

Sonny Gray (14-8) permitió una carrera y nueve hits en una faena de seis innings que incluyó siete ponches. Los Cardenales lograron su tercer triunfo en cinco juegos.

Jacob Misiorowski (5-3) admitió dos carreras y cinco hits con tres bases por bolas en tres capítulos y dos tercios por los Cerveceros, que habían ganado tres compromisos seguidos desde una derrota ante los propios Cardenales, el domingo en Milwaukee.

Sal Frelick conectó su undécimo jonrón de la temporada, por todo el jardín derecho, para iniciar la tercera entrada y acercar a Milwaukee a 2-1. Frelick ha bateado de 26-8 (.308) con dos vuelacercas y ocho carreras impulsadas durante una racha de siete juegos conectando de hit.

Lars Nootbaar conectó un sencillo impulsor con dos outs para darles a los Cardenales una ventaja de 1-0 en la primera entrada después de que Misiorowski caminara a Brendan Donovan y al panameño Iván Herrera para comenzar el inning.

San Luis puso la pizarra 2-0 en la segunda cuando Thomas Saggese anotó desde tercera en un rodado de doble matanza.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 5-2, William Contreras de 3-1, Andruw Monasterio de 1-0.

Por los Cardenales, el panameño Herrera de 4-1 con una anotada. El venezolano Pedro Pagés de 4-2.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes