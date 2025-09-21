Cerveceros dan de baja al relevista Payamps y ascienden a Zimmermann

Los Cerveceros de Milwaukee dieron de baja al veterano lanzador derecho Joel Payamps el sábado, antes de su juego contra los Cardenales de San Luis.

Milwaukee seleccionó en tanto al lanzador zurdo Bruce Zimmermann, procedente de la sucursal de la Triple-A en Nashville.

Esta fue la segunda vez que Payamps, de 31 años, fue dado de baja por los Cerveceros esta temporada. Después de 23 apariciones, el dominicano quedó excluido del primer equipo en mayo con una efectividad de 8.35.

Sin embargo, pasó por waivers y fue enviado directamente a la Triple-A, donde permaneció hasta septiembre.

Desde entonces, en cinco entradas y un tercio, Payamps registró una efectividad de 3.38.

Esta temporada, en 28 juegos cubriendo 23 innings y dos tercios, Payamps tuvo una efectividad de 7.23.

Desempeñó un papel importante en 2023 y 2024 con los Cerveceros. Registró una efectividad de 2.78 cubriendo 129 innings y dos tercios. En esas dos temporadas, Payamps apareció en 137 juegos y sumó tres apariciones en los playoffs.

Zimmermann no ha estado en la las mayores desde la temporada de 2023, cuando era miembro de los Orioles de Baltimore.

___