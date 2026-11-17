Bryson DeChambeau encabezó la estampida de exjugadores de LIV que competirán en el circuito europeo en la temporada 2027, lo que marca una recomposición del golf tras la desaparición del circuito disidente.

DeChambeau, dos veces campeón de un major e influencer en redes sociales con 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube, aportará peso a un circuito que se ha quedado a la estela de la Gira de la PGA, pero que ahora cuenta con talento nuevo —o de regreso— para elevar su perfil.

Gracias a su segundo título del US Open en 2024, el estadounidense de 33 años obtuvo por primera vez el estatus de Categoría 1 en el circuito europeo, la clasificación de máxima prioridad, lo que significa que puede jugar el torneo que quiera.

DeChambeau tenía previsto jugar el Nedbank Golf Challenge en Sudáfrica, un torneo coauspiciado por el circuito europeo, del 4 al 7 de diciembre.

Fue una de las grandes figuras de LIV, que anunció hace dos semanas ante un tribunal de bancarrota que planeaba reducir operaciones en lugar de lanzar una nueva versión, tras perder el respaldo financiero de Arabia Saudí.

El regreso a ll PGA, que por lo general impone una suspensión de un año a los jugadores a partir de su aparición más reciente en LIV, tendrá que esperar.

El director ejecutivo de la PGA, Brian Rolapp, afirmó el lunes que su junta había tenido “discusiones reflexivas” sobre el futuro de los jugadores en LIV Golf. "Espero tener más que decir a comienzos del nuevo año”, señaló.

Eso significó que, en cambio, los jugadores que salían de LIV acudían en masa al DP World Tour —el nombre comercial del circuito europeo—, que ahora es el tour global del golf.

Nueve exjugadores de LIV pueden competir por invitación

Dieciocho jugadores que compitieron en LIV en 2026 están ahora en el circuito europeo, e incluyen a antiguos pilares del circuito como Lee Westwood, Sergio García, Henrik Stenson e Ian Poulter, todos con credenciales de haber participado en la Copa Ryder, mediante una categoría relacionada con las ganancias acumuladas a lo largo de su carrera.

Jon Rahm y Tyrrell Hatton —ganadores de los dos últimos eventos de la temporada 2026 del circuito europeo— ya habían anunciado que regresarían al tour tras el colapso de LIV.

El circuito añadió que Dustin Johnson y Cameron Smith, campeones de majors, estaban entre los nueve jugadores procedentes de LIV que firmaron acuerdos para recibir invitaciones a un número específico de torneos la próxima temporada.

No serían los eventos de alto perfil y grandes premios de la Serie Rolex, sino torneos más pequeños en los que la presencia de estos exjugadores de LIV “aportaría valor”, señaló el circuito europeo.

Los otros siete jugadores de esa lista de nueve incluyen a los mexicanos Abram Ancer y Carlos Ortiz, además del chileno Joaquín Niemann. Los otros son Bubba Watson, Lucas Herbert, Michael La Sasso y Thomas Pieters.

Guy Kinnings, director ejecutivo del circuito europeo, indicó que la decisión de ofrecer estas invitaciones debía ser “gestionada cuidadosamente” por el circuito “para garantizar y preservar las oportunidades de juego para los miembros actuales”.

“Ha habido un cambio significativo en el panorama del golf profesional masculino en los últimos 12 meses”, manifestó Kinnings. “Como el tour global del golf, hemos adoptado un enfoque pragmático ante esta situación única y sin precedentes de cara al próximo año, siempre con los mejores intereses de toda nuestra membresía en primer plano”.

Kinnings dijo que la temporada 2027 promete ser “una de las campañas más reñidas en nuestros 55 años de historia”.

La temporada comienza la próxima semana en el BMW Australian PGA Championship en Sídney.

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