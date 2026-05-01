Browns inician obras del su nuevo estadio cubierto de 2.400 millones, abrirá en 2029

El propietario de los Browns de Cleveland, Jimmy Haslam, y su familia marcaron un hito importante el jueves con la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo estadio con techo abovedado, cuya apertura está prevista para la temporada 2029.

Aun así, quedan un par de preguntas por responder, incluso mientras comienza la construcción de la instalación con capacidad para 67.500 espectadores, que estará junto al Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins y a unos 24 kilómetros al sur del centro de Cleveland.

Los 600 millones de dólares que el estado de Ohio se ha comprometido a aportar al proyecto están en suspenso debido a una demanda colectiva, que sostiene que la disposición del presupuesto estatal que tomó 1.000 millones de dólares de la Cuenta de Fondos No Reclamados del estado para ayudar a financiar instalaciones deportivas en Ohio viola los vetos constitucionales contra la apropiación de propiedad privada de las personas para uso del gobierno.

El gobernador Mike DeWine no sabía si el litigio se resolvería para cuando deje el cargo en enero.

“Está claro que esto va a prolongarse por un tiempo, y no estoy contento con eso. No hay nada que podamos hacer al respecto, pero vamos a seguir adelante. Creo que vamos a ganar este caso en los tribunales”, declaró DeWine después de la ceremonia. “Es lento, sin duda, y estamos esperando, pero creo que al final ganamos. Si no ganamos, si finalmente perdemos, hay otra alternativa. Mi propuesta inicial era gravar a las empresas de apuestas deportivas. Creo que sigue siendo una posibilidad que podríamos aplicar”.

La ciudad de Brook Park aún no ha aprobado su financiación prevista de 245 millones de dólares. Haslam Sports Group —la empresa fundada por Dee y Jimmy Haslam, su hija y su yerno— está cubriendo la mayor parte de los costos, con 1.760 millones de dólares, además de cualquier sobrecosto.

Haslam señaló que las conversaciones sobre el estadio comenzaron en 2018 y que, en un principio, se centraron en renovar el actual estadio de los Browns junto al lago.

Ese recinto abrió en 1999 como Cleveland Browns Stadium. Sustituyó al Cleveland Municipal Stadium, que estuvo en funcionamiento desde 1931 hasta su demolición en 1996.

La idea de recurrir a otro emplazamiento empezó a tomar forma en 2021, cuando resultó más lógico construir una nueva instalación en lugar de renovarla.

El nuevo estadio, así como desarrollos residenciales y otros proyectos de uso mixto, se ubicará en 178 acres donde antes había dos plantas de Ford Motor Company.

La ciudad de Cleveland intentó impugnar el derecho de los Browns a abandonar el centro de la ciudad antes de que ambas partes llegaran a un acuerdo. Los Browns pagarán la demolición de su actual sede después de la temporada 2028, lo que dará paso a un desarrollo en la zona del lago.

Debido a que el nuevo estadio está junto a un aeropuerto, quedará 80 pies por debajo del nivel del suelo y 221 pies por encima del nivel del suelo. El Departamento de Transporte de Ohio eximió el límite de altura, que es de 150 pies por encima de la elevación del terreno del aeropuerto, después de que un consultor independiente determinara que la construcción del estadio no modificaría ninguna ruta de vuelo. El edificio contará con las marcas y la iluminación exigidas por la Administración Federal de Aviación.

El estadio contará con un techo transparente de placas plegadas, que permitirá la entrada de abundante luz solar, pero protegerá a los aficionados de las bajas temperaturas que son una marca característica de los partidos de los Browns en casa al final de la temporada.

La característica más destacada en el interior será el nuevo Dawg Pound. Se construirá con una inclinación de 34 grados y se extenderá por más de 60 filas, hasta quedar justo debajo de una de las pantallas gigantes de video del marcador.

La sección tendrá el ambiente de muchos estadios europeos de fútbol y toma como referencia la sección “Yellow Wall” del estadio del Borussia Dortmund en la Bundesliga de Alemania.

Los Browns y el diseñador del estadio, HKS, también afirman que la primera fila estará a 16 pies del campo y la última a solo 248 pies, lo que la haría más cercana que en cualquier otro estadio de la NFL. Casi el 80% de los asientos también estará en el nivel inferior.

Se espera que el nuevo estadio esté en la contienda para albergar el Final Four masculino de la NCAA, conciertos de primer nivel y otros eventos deportivos.

En cuanto a la posibilidad de albergar un Super Bowl, la espera podría ser larga.

El comisionado Roger Goodell indicó después de la colocación de la primera piedra que el estadio sin duda tendrá nivel de Super Bowl, pero que el noreste de Ohio tiene otros problemas que afrontar, incluida la falta de espacio hotelero necesario para un Super Bowl.

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