Benavidez busca hacer historia en duelo de Cinco de Mayo con el campeón crucero Ramírez

En el mundo perfecto de David Benavidez, estaría preparándose para enfrentar el fin de semana de Cinco de Mayo al Canelo Álvarez, y aunque El Monstruo Mexicano” lo persiguió fue rechazado una y otra vez.

Benavidez casi con seguridad nunca verá cumplirse su sueño de enfrentar a Álvarez, una realidad que él y muchos aficionados al boxeo han aceptado a regañadientes. Tal vez ya no importe después de que Canelo fue derrotado con claridad por Terence Crawford el septiembre pasado por el título unificado de los supermedianos.

Pero eso no hace que lo que está previsto para este fin de semana sea menos valioso para Benavidez. El oriundo de Phoenix y residente de Miami podría hacer historia al convertirse en el primer campeón en 168, 175 y 200 libras si vence al campeón crucero de la AMB y la OMB, el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez.

“Una victoria el sábado me confirma que estoy cumpliendo mi destino”, manifestó Benavidez. “Sé que voy a ser uno de los más grandes de todos los tiempos cuando todo esté dicho y hecho. Simplemente voy a seguir demostrándole a todo el mundo que soy el mejor del mundo”.

Benavidez (31-0, 25 nocauts) es un amplio favorito para ganar esos cinturones y mantenerse invicto. Pero Ramírez (48-1, 30 KOs) es más que un boxeador capaz, y no es él quien está subiendo 25 libras para enfrentar al campeón reinante.

“He estado entrenando extremadamente duro”, comentó Benavidez. “Llevo cinco meses en este campamento de entrenamiento porque sabía que Zurdo Ramírez es un gran peleador. Es un gran campeón. Sé que va a venir a pelear”.

Ambos peleadores mostraron un enorme respeto mutuo, al reconocer las capacidades del otro y sin descalificarse.

Benavidez, de 29 años, lanza golpes en ráfagas, abrumando a sus rivales con potencia y volumen. Tendrá que intentar meterse en la corta distancia ante el peleador más grande al que se ha enfrentado.

Los boxeadores tienen una historia personal, ya que han hecho sparring juntos y se han ayudado a prepararse para otros oponentes. Probablemente se estarían apoyando mutuamente si no fueran a encontrarse en el ring.

“Era una pelea que mi equipo e incluso el equipo de Zurdo quería desde hace mucho tiempo porque habíamos trabajado juntos”, explicó Benavidez. “Es un gran campeón. Esas sesiones de sparring que tuvimos eran sesiones de pago por evento, así que siempre nos decíamos que teníamos que hacer que esto pasara. Pero al final del día, soy un (insulto) y simplemente me gusta el riesgo”.

Ramírez, un mexicano de 34 años, se mostró igual de confiado, aunque mucho más discreto.

“La gente habla”, dijo Ramírez. “Yo solo entreno duro para dar un gran espectáculo, para demostrarme a mí mismo, para demostrarle a todos que sigo siendo campeón”.

Julian Chua, quien entrena a Ramírez, señaló que las sesiones de entrenamiento han ido bien.

“Tenemos un gran plan de pelea, como contra cualquiera que intente pelear con David”, afirmó Chua. “Si no haces la tarea, estás en problemas. Nosotros hemos hecho la tarea.

“Esto es lo que representa Cinco de Mayo y esto es lo que representa el boxeo mexicano”.

En el combate coestelar de mexicanos, el campeón supermediano de la AMB, Armando Reséndiz (16-2, 11 KOs), enfrenta al excampeón Jaime Munguia (45-2, 35 KOs).

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