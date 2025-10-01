Brock Purdy fuera del juego de los 49ers contra los Rams por lesión en el dedo del pie

El quarterback Brock Purdy se perderá su tercer partido de la temporada con los 49ers de San Francisco debido a una lesión en el dedo del pie.

Purdy se perdió los partidos en la Semana 2 y 3 por la lesión en el dedo antes de regresar el pasado domingo contra Jacksonville. Salió de ese juego con más dolor y no podrá jugar el jueves por la noche en una semana corta contra los Rams de Los Ángeles.

Mac Jones comenzará en lugar de Purdy. Jones ganó ambos partidos como titular en ausencia de Purdy a principios de esta temporada, lanzando para 563 yardas con cuatro touchdowns y una intercepción en las victorias sobre Nueva Orleans y Arizona.

Los Niners (3-1) también descartaron a los receptores titulares Ricky Pearsall y Jauan Jennings para el enfrentamiento de división, con Pearsall fuera por una lesión en la rodilla y Jennings con lesiones en el tobillo y las costillas.

San Francisco ya está sin el ala cerrada George Kittle, quien fue colocado en la reserva de lesionados con una lesión en el tendón de la corva tras el partido inaugural de la temporada, y el ala defensiva estrella Nick Bosa, quien sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada.

Purdy tuvo dificultades en ocasiones contra los Jaguars, fallando varios lanzamientos altos. Completó 22 de 38 pases para 309 yardas y dos touchdowns, pero también tuvo dos intercepciones y perdió un balón en una posible serie ganadora al final del último cuarto. Purdy dijo que no estaba seguro del impacto que la lesión tuvo en su desempeño.

Purdy ahora habrá perdido cinco de los últimos 12 partidos de San Francisco por lesiones desde la temporada pasada.

Jones dijo el martes que se había estado preparando como titular y sabe que tendrá una dura prueba contra la defensa de los Rams.

“Ellos son, en mi opinión, la defensa número uno en la NFL después de verlos”, afirmó. "Sé que estadísticamente están bastante altos, pero realmente me han impresionado. Así que va a ser un gran desafío. Hacen muchas cosas buenas”.

El receptor Jordan Watkins (pantorrilla) y el ala defensiva Robert Beal (tobillo) también estarán fuera para San Francisco, mientras que el tackle defensivo novato C.J. West es dudoso con un pulgar roto.

Los Rams están mucho más saludables, listando solo al tackle Rob Havenstein (tobillo) y al ala cerrada Tyler Higbee (cadera) como dudosos.

