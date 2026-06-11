Los Medias Blancas vencen 2-1 a los Bravos y suben al primer lugar de la Central de la Americana

Davis Martin lanzó seis entradas sin permitir carreras para lograr su novena victoria, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 2-1 a los Bravos de Atlanta el miércoles por la noche para colocarse en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Los Medias Blancas ganaron siete seguidos en casa y nueve de 13 en total, incluidos dos consecutivos contra los Bravos, el mejor equipo de las Grandes Ligas. Chicago se colocó medio juego por delante de Cleveland, que perdió ante los Yankees de Nueva York más temprano el miércoles. Esta es la instancia más avanzada de la temporada en la que Medias Blancas han liderado su división desde 2021.

Martin (9-2) registró su tercera salida de al menos seis entradas sin permitir una carrera esta temporada. Permitió seis imparables, ponchó a seis y dio una base por bolas, al tiempo que igualó a Aaron Ashby y Gavin Williams en el liderato de victorias en las Grandes Ligas.

El jardinero derecho de los Medias Blancas, Braden Montgomery, quien conectó un doble y un jonrón para dejar en el terreno en su debut en las Grandes Ligas el martes, pegó otros dos dobles el miércoles.

Chris Sale (8-5) permitió dos carreras con seis hits en 5 2/3 entradas por los Bravos.

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