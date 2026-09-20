Bravos de Atlanta aseguran su 7mo título del Este de la Liga Nacional en 9 años

Los Bravos de Atlanta aseguraron su séptimo campeonato del Este de la Liga Nacional en nueve años el domingo con una victoria 4-2 sobre los Astros, y lo celebraron con abrazos y una foto del equipo con gorras y camisetas de campeones.

Mike Yastrzemski conectó un jonrón de tres carreras durante una sexta entrada de cuatro anotaciones para darle la ventaja a los Bravos. Después de que Dylan Dodd ponchó a los tres bateadores en la novena para asegurar el título, el equipo corrió al terreno para celebrar.

“De esto se trata todo. Es muy difícil ganar juegos de béisbol en general en las Grandes Ligas porque todos son muy buenos. Obviamente no es el objetivo final, pero estos son los momentos que hay que celebrar porque cuesta mucho llegar hasta aquí”, dijo Yastrzemski sobre la celebración: .

Bajo el mando del piloto de primer año Walt Weiss, los Bravos se han recuperado tras quedarse fuera de los playoffs la temporada pasada con un decepcionante récord de 76-86 y un cuarto lugar en la división, lo que cortó una racha de siete apariciones consecutivas en la postemporada que incluyó seis títulos seguidos del Este de la Liga Nacional de 2018 a 2023.

Esa racha tuvo como punto culminante vencer a los Astros para ganar la Serie Mundial de 2021.

“Les dije a estos muchachos que ganar la división es realmente difícil. Sé que es el primer paso, pero toma seis meses lograrlo. Se necesita a todos, y usamos a todos. Prácticamente todos los que tuvieron una oportunidad dieron un paso al frente y nos ayudaron a ganar juegos este año. Un grupo especial en ese sentido. Un grupo muy unido”, manifestó Weiss.

Atlanta ha ganado 24 títulos divisionales, empatando con los Dodgers como la mayor cantidad desde la instauración del formato divisional en 1969. Atlanta ha ganado el Este de la Liga Nacional 19 veces en 32 temporadas.

“Simplemente sentí que respondieron bien a ciertos mensajes. Me pareció que la manera en que compitieron fue de un nivel muy alto. Sentí que la composición de este equipo era realmente buena. Después de un año duro, creo que gran parte fue lograr que creyeran que todavía eran realmente buenos”, comentó Weiss.

Los Bravos aseguraron un boleto a la postemporada el viernes por la noche con una victoria 6-2 sobre los Astros, pero tuvieron una celebración discreta, con el equipo haciendo un brindis sencillo con vino espumoso, ya que su enfoque estaba en la corona del Este de la Liga Nacional.

La celebración del domingo fue menos discreta, con jugadores empapándose entre sí con cerveza y vino espumoso, y humo de cigarros en el aire en el clubhouse de visitantes.

“Este es el primer paso de lo que queremos lograr. Estamos tratando de disfrutar esto tanto como podamos. Es mucho trabajo duro. Son seis meses de preparación. Creo que Walt hizo un gran trabajo al reunir a todos”, expresó el hondureño Mauricio Dubón.

Atlanta tiene el tercer mejor récord de la Liga Nacional con 92-64. Los dos mejores equipos de la liga reciben un pase directo en la primera ronda de los playoffs. ___

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