Rays se acercan al título del Este de la Liga Americana con triunfo 5-1 ante Medias Rojas

Griffin Jax lanzó cinco entradas sin permitir carreras y los Rays de Tampa Bay se acercaron sigilosamente al título de la División Este de la Liga Americana con una victoria el domingo 5-1 sobre los Medias Rojas de Boston

Los Rays tendrán la oportunidad de asegurar el quinto título divisional de la franquicia durante la doble cartelera del martes ante los Yankees de Nueva York.

Boston habría asegurado un puesto en los playoffs con una victoria. Los Medias Rojas, que tenían marca de 32-46 y estaban a 15 1/2 juegos del liderato en el Este de la Liga Americana el 24 de junio, desde entonces tienen registro de 52-25. Aun podrían asegurar su boleto el domingo, si Houston pierde.

Jax (8-10) permitió tres sencillos y salió de un atasco con las bases llenas en la quinta entrada al ponchar a Roman Anthony. Cole Sulser, Brody Hopkins y Steven Matz lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras.

Trevor Story, de Boston, arruinó la blanqueada en la novena con un jonrón solitario —con un out— ante el derecho Ty Johnson.

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