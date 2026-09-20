El QB de Commanders Jayden Daniels se lesiona el mismo codo izquierdo que se dislocó en 2025

Jayden Daniels fue retirado en un carrito y quedó descartado para el partido después de que el quarterback de los Commanders de Washington se lesionara el codo izquierdo en una jugada fallida contra los Cowboys de Dallas el domingo.

Daniels se perdió todos los partidos salvo uno en la segunda mitad de la temporada pasada después de dislocarse el codo izquierdo en una abultada derrota ante Seattle el pasado noviembre. Esa lesión ocurrió cuando Daniels usó el brazo izquierdo al intentar amortiguar una caída, y lo mismo sucedió el domingo.

Los Commanders intentaban anotar desde la yarda 1 de Dallas con 3 segundos restantes antes del descanso, cuando el guardia izquierdo Chris Paul pisó el pie de Daniels mientras este retrocedía desde el centro.

Daniels se apoyó con el brazo izquierdo y lanzó un pase descontrolado que fue incompleto cuando se agotó el tiempo. Daniels se quedó en el suelo por un momento tras la jugada, luego empezó a caminar hacia la banda antes de volver a caer al césped.

Al ver una repetición en video de la lesión, el analista de Fox NFL Tom Brady soltó una grosería.

La cabeza de Daniels estaba cubierta con una toalla cuando el carrito salió del campo varios minutos después de que todos los jugadores de Dallas y la mayoría de los de Washington ya se habían ido a sus vestuarios.

Los Cowboys ganaban 17-10 al descanso.

Daniels sufrió varias lesiones la temporada pasada después de ser reconocido como Novato Ofensivo del Año de la NFL en 2024. La lesión en el codo se produjo tras problemas previos en una rodilla y en el tendón de la corva.

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