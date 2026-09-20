Watson supera a Mayfield y guía a los Browns a vencer 23-19 a los Buccaneers

Deshaun Watson se ganó al menos algunas titularidades más con los Browns de Cleveland.

Watson lanzó dos pases de touchdown, incluido un envío de 17 yardas a Blake Whiteheart para tomar la delantera en el cuarto periodo, y llevó a los Browns a una victoria por remontada 23-19 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el domingo en un partido que se retrasó dos horas y 12 minutos por relámpagos.

Los Buccaneers (0-2) avanzaban y tenían un segunda y 4 en la yarda 28 de Cleveland cuando el juego se suspendió en la advertencia de los dos minutos.

Cuando por fin se reanudó, volvió a caer una lluvia intensa.

Bucky Irving corrió dos veces y un pase de Baker Mayfield a Ted Hurst llevó a los Bucs hasta la yarda 13 antes de que una sanción por sujetar los hiciera retroceder. El pase de Mayfield en cuarta y 10 desde la yarda 20 hacia Emeka Egbuka en la zona de anotación quedó fuera de su alcance, lo que selló el triunfo para los Browns (1-1).

Watson superó a Mayfield en su propio terreno en el primer enfrentamiento entre dos quarterbacks vinculados entre sí. Watson completó 24 de 30 para 238 yardas sin pérdidas de balón y registró un índice de pasador de 121,9 en su mejor partido desde el 24 de septiembre de 2023 contra Tennessee.

Mayfield, elegido con el número 1 global por los Browns en 2018, fue traspasado a Carolina después de que un canje de gran impacto llevara a Watson y sus problemas fuera del campo a Cleveland en 2022. Con el tiempo, los Panthers lo dejaron en libertad durante esa temporada y jugó para los Rams antes de revitalizar su carrera en Tampa Bay, donde ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y recibió a inicios de este mes una extensión de contrato de tres años por 165 millones de dólares.

Watson tiene marca de 10-11 en cinco temporadas con los Browns y parecía quedarse sin tiempo como titular, con Shedeur Sanders esperando para tomar el relevo. Pero su actuación ante los Buccaneers debería acallar a los críticos por ahora y darle al entrenador novato Todd Monken confianza para mantenerse con él.

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