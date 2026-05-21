Bravos arrollan 9-1 a Marlins con pitcheo de Chris Sale y jonrones de 3 carreras de Riley y Smith

Austin Riley y Dominic Smith batearon sendos vuelacercas de tres carreras, Chris Sale permitió apenas una anotación y ponchó a ocho en siete entradas, y los Bravos de Atlanta apalearon el miércoles 9-1 a los Marlins de Miami.

Ozzie Albies y Michael Harris II pegaron dos sencillos cada uno, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. añadió un imparable por los Bravos, líderes de la Liga Nacional.

Sale (7-3) limitó a los Marlins a cuatro hits y consiguió su séptima victoria tras perder sus dos aperturas anteriores. El ganador del Cy Young en 2024 no había derrotado a Miami en tres aperturas de por vida antes del miércoles.

Previamente tenía marca de 0-2 con efectividad de 5.30 ante los Marlins.

Sale se serenó después de otorgar una base por bolas al primer bateador, Xavier Edwards —quien anotó para el 1-0 gracias a un elevado de sacrificio del dominicano Heriberto Hernández. El zurdo no permitió hits en sus últimos tres innings.

Janson Junk (2-5) retiró a 11 bateadores consecutivos tras el jonrón de Riley y antes del sencillo de Acuña en el inicio de la sexta, seguido por hits consecutivos de Harris, Matt Olson y Albies para ampliar la ventaja a 5-1.

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