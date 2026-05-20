Acuña anota 3 veces en su regreso y los Bravos superan 8-4 a los Marlins

El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un doble, recibió dos bases por bolas y anotó tres veces en su regreso, y los Bravos de Atlanta vencieron el martes 8-4 a los Marlins de Miami.

Fue el primer juego de Acuña desde que quedó fuera el 2 de mayo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Bateó como primer bate y fungió como bateador designado.

El hondureño Mauricio Dubón pegó tres hits, incluido un sencillo impulsor que puso a su equipo al frente en la octava entrada.

Dylan Lee (2-0) lanzó 1 1/3 entradas como relevista para llevarse la victoria.

El abridor venezolano de los Bravos, Martín Pérez, permitió cuatro carreras y cinco hits, y ponchó a 10 —la mayor cifra de su carrera— en cinco entradas.

El elevado de sacrificio del dominicano Esteury Ruiz en la tercera puso el juego 4-2 antes de que el doble impulsor de Olson en la quinta redujera la diferencia.

Garrett permitió dos carreras y tres hits en tres entradas. Fue la segunda apertura de Garrett tras perderse la temporada pasada debido a una cirugía en el codo.

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