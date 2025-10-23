Brandon Miller anota 25 puntos en su regreso y Hornets doblegan a Nets 136-117 en el debut

Brandon Miller anotó 25 puntos en su primer partido desde el 15 de enero, Miles Bridges sumó 18 unidades y 11 rebotes, y los Hornets de Charlotte derrotaron el miércoles 136-117 a los Nets de Brooklyn, al inaugurar su temporada.

LaMelo Ball añadió 20 puntos y ocho asistencias, y Collin Sexton contribuyó desde el banco con 15 tantos por los Hornets, quienes disfrutaron de una exitosa reapertura del recién renovado Spectrum Center.

Los Hornets establecieron un récord de franquicia con nueve jugadores que contabilizaron cifras de dos dígitos en puntos, incluidos los novatos Kon Knueppel y Ryan Kalkbrenner, ambos titulares. Fue la primera vez en la historia de los Hornets que dos novatos jugaron de inicio el partido inaugural de la temporada.

Nic Claxton anotó 17 puntos y Cam Thomas añadió 15 para liderar a los Nets. Day’Ron Sharpe y Egor Demin contribuyeron cada uno con 14 unidades a la causa de Brooklyn.

Miller, quien se perdió 55 compromisos la temporada pasada por un ligamento desgarrado en su muñeca, se sentó la mayor parte del primer cuarto tras cometer dos faltas tempranas. Pero el segundo seleccionado general del draft de la NBA de 2023, quien abriga la esperanza de una campaña destacada, anotó 15 puntos en el decisivo segundo cuarto, cuando los Hornets superaron a los Nets por 39-28 para construir una ventaja de 17 unidades al medio tiempo.

