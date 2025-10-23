Anunoby y Brunson conducen a Knicks hacia victoria 119-111 sobre Cavaliers en debut de Mike Brown

OG Anunoby totalizó 24 puntos y 14 rebotes, Jalen Brunson anotó 23 unidades y los Knicks de Nueva York vencieron el miércoles 119-111 a los Cavaliers de Cleveland para salir airosos en su primer partido bajo el mando del entrenador Mike Brown.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 11 rebotes a la causa de los Knicks, que ostentaron una ventaja de 17 tantos en la primera mitad, se vieron abajo después de que Donovan Mitchell lideró una remontada, y luego recuperaron la ventaja de manera definitiva con una racha de 14-0 al inicio del último cuarto.

Mitchell terminó con 31 puntos, 21 de ellos en el tercer cuarto, pero los Cavaliers no pudieron conseguir la victoria después de comenzar la temporada pasada con 15 triunfos consecutivos en camino a un récord de 64-18, el mejor en la Conferencia Este. Evan Mobley añadió 22 puntos y ocho rebotes.

Se espera que los Cavs y los Knicks sean dos de los principales contendientes en el Este, aunque ninguno lo parece todavía. Los Knicks están sin el pívot Mitchell Robinson (manejo de lesión en el tobillo izquierdo) y Josh Hart (espasmos lumbares).

Los Cavs comenzaron la temporada mientras su astro Darius Garland y su alero Max Strus convalecen de cirugías en el pie realizadas en el receso previo a la campaña. También estuvieron sin el alero De'Andre Hunter, quien promedió 16,9 puntos desde el banquillo la temporada pasada, el número máximo de la NBA.

Hunter trata de recuperarse de un golpe en la rodilla derecha.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes