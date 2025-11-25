Brandon Ingram anota 37 puntos y Raptors vencen 110-99 a Cavaliers para su octava victoria al hilo

Brandon Ingram anotó 15 de sus 37 puntos, la cifra más alta de la temporada, en el tercer cuarto, Scottie Barnes sumó 18 unidades y 11 rebotes, y los Raptors de Toronto vencieron a los Cavaliers de Cleveland 110-99 el lunes por la noche para su octava victoria consecutiva.

Sandro Mamukelashvili anotó 12 tantos e Immanuel Quickley tuvo 11 para Toronto, que ha ganado 12 de 13.

Dos de las victorias de los Raptors en su racha han sido contra los Cavaliers. Toronto barrió la serie de la temporada por primera vez desde la campaña 2019-20.

Por los Cavaliers Donovan Mitchell tuvo 17 puntos pero lanzó seis de 20, acertando tres de 12 triples.

Jaylon Tyson anotó 15, mientras Evan Mobley y Nae’Qwan tuvieron cada uno 14 para Cleveland. Lonzo Ball lanzó tres de 15, fallando diez de 12 intentos desde larga distancia para terminar con ocho unidades.

Toronto cerró la primera mitad con una racha de 13-2 para liderar 57-54 en el descanso.

Los Raptors jugaron sin RJ Barrett, quien tiene un esguince en la rodilla derecha. Barrett dejó la victoria del domingo sobre Brooklyn en el tercer cuarto después de aterrizar de manera incómoda en una volcada en un contraataque. Las pruebas no revelaron una lesión grave, dijo el entrenador Darko Rajakovic.

Ingram conectó seis de 12 intentos en el tercero. Su última canasta, un triple con 1:20 por jugar en el período, le dio a Toronto su mayor ventaja con 88-74.

Darius Garland de Cleveland (dolor en el dedo gordo del pie izquierdo) y De’Andre Hunter (descanso) se sentaron en la segunda noche de juegos consecutivos. Jakob Poeltl de Toronto regresó después de no jugar el domingo debido a un dolor en la parte baja de la espalda. Poeltl tuvo 13 rebotes.

Jarrett Allen, quien se perdió su tercer juego consecutivo debido a un dedo torcido en su mano derecha, fue uno de los siete jugadores de los Cavs fuera por lesiones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes