Pacers vencen a Hornets 114-112, rompen racha de 13 derrotas y dan a Rick Carlisle su victoria 1.000

Pascal Siakam anotó 30 puntos, capturó 14 rebotes e hizo una bandeja en penetración con 11,5 segundos restantes para llevar el jueves a los Pacers de Indiana con destino a una victoria de 114-112 sobre los Hornets de Charlotte.

Los Pacers cortaron su racha de 13 derrotas consecutivas y dieron finalmente a su entrenador Rick Carlisle la victoria número 1.000 en su carrera.

Carlisle había estado estancado en 999 victorias desde que su equipo, mermado por las lesiones, venció a Sacramento el 8 de diciembre. Mejoró a 1.000-891 en 24 temporadas como entrenador de la NBA.

T.J. McConnell añadió 23 puntos y ocho asistencias, mientras que Aaron Nesmith contribuyó con 16 tantos.

LaMelo Ball encestó siete triples y sumó 33 puntos y ocho asistencias desde el banquillo para liderar a los Hornets, quienes perdieron un partido desgarrador en casa por segunda noche consecutiva.

Después de que Siakam encestó para poner a los Pacers al frente, McConnell robó el saque siguiente. Ben Sheppard encestó uno de dos tiros libres, dando a los Hornets el balón con ocho segundos restantes y una oportunidad para empatar o ganar.

Sin embargo, la jugada se desmoronó. El tiro en suspensión de Collin Sexton golpeó el aro frontal y los Hornets no pudieron controlar el rebote.

Charlotte perdió 97-96 ante Toronto el miércoles por la noche con un triple de Immanuel Quickley, justo cuando sonaba la bocina.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes