Hartenstein logra 33 puntos y 19 rebotes en victoria de Thunder sobre Kings

Isaiah Hartenstein logró un récord personal con 33 puntos y 19 rebotes, y el Thunder de Oklahoma City vapuleó el viernes 132-101 a los Kings de Sacramento.

Hartenstein acertó 14 de 17 tiros y sumó tres asistencias y tres bloqueos.

Shai Gilgeous-Alexander añadió 30 puntos para ayudar a que el Thunder (9-1) se recuperara dos noches después de sufrir su única derrota de la temporada, en Portland.

Cason Wallace anotó 15 puntos e Isaiah Joe agregó 13 por Oklahoma City, que ganó su primer partido de la Copa NBA.

Oklahoma City tenía una ventaja de 23 puntos y aprovechó la ausencia del pívot de Sacramento, Domantas Sabonis, para superar a los Kings por 60-34 en la pintura. Sabonis se perdió su segundo partido consecutivo debido a un dolor en las costillas.

Russell Westbrook de Sacramento, pasó sus primeras nueve temporadas en la NBA con el Thunder y es el máximo anotador de la franquicia. Ante su antiguo equipo, anotó 24 puntos y distribuyó nueve asistencias.

