Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Hartenstein logra 33 puntos y 19 rebotes en victoria de Thunder sobre Kings

AP Noticias
Sábado, 08 de noviembre de 2025 00:50 EST
THUNDER-KINGS
THUNDER-KINGS (AP)

Isaiah Hartenstein logró un récord personal con 33 puntos y 19 rebotes, y el Thunder de Oklahoma City vapuleó el viernes 132-101 a los Kings de Sacramento.

Hartenstein acertó 14 de 17 tiros y sumó tres asistencias y tres bloqueos.

Shai Gilgeous-Alexander añadió 30 puntos para ayudar a que el Thunder (9-1) se recuperara dos noches después de sufrir su única derrota de la temporada, en Portland.

Cason Wallace anotó 15 puntos e Isaiah Joe agregó 13 por Oklahoma City, que ganó su primer partido de la Copa NBA.

Oklahoma City tenía una ventaja de 23 puntos y aprovechó la ausencia del pívot de Sacramento, Domantas Sabonis, para superar a los Kings por 60-34 en la pintura. Sabonis se perdió su segundo partido consecutivo debido a un dolor en las costillas.

Relacionados

Russell Westbrook de Sacramento, pasó sus primeras nueve temporadas en la NBA con el Thunder y es el máximo anotador de la franquicia. Ante su antiguo equipo, anotó 24 puntos y distribuyó nueve asistencias.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in