Francia expone fallos defensivos de Colombia y gana 3-1 en amistoso

Con un doblete de Desiré Doué y un tanto de Marcus Thuram, Francia venció 3-1 a Colombia el domingo en el último partido de fogueo de ambas selecciones antes de la concentración previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Doué, una de las novedades del conjunto galo que renovó por completo la alineación con la que venció el jueves 2-1 a Brasil, marcó sus primeros goles con los bicampeones mundiales a los 29 y 56 minutos.

Thuram anotó a los 41 y firmó la asistencia en el tercer tanto de los Bleus.

Jaminton Campaz firmó el descuento de los cafeteros a 13 minutos del final.

Colombia incluyó dos cambios respecto a la formación que cayó 2-1 el jueves ante Croacia, pero repitió los errores de la derrota encajada en Orlando que había interrumpido una racha de nueve presentaciones sin perder.

Álvaro Montero reemplazó a Camilo Vargas en el arco de la Tricolor, mientras Juan David Cabal tomó el lugar de Jhon Lucumí en la zaga.

A pesar de las modificaciones introducidas por el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, se repitieron los fallos defensivos y aumentaron las dudas antes de encarar su participación en el Grupo K de la Copa del Mundo, donde se enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre la República Democrática del Congo y Jamaica.

“Enfrentamos a dos grandes rivales, que nos sometieron por la calidad que tienen”, reconoció Luis Díaz. “Hay que tratar de corregir los errores y quedarnos con lo positivo”.

En el estadio Northwest, de Landover, Maryland, Francia se adelantó poco antes de la media hora tras una buena combinación entre Maghnes Akliouche, Rayan Cherki y Thuram, que finalizó Doué con un tiro desde la entrada del área que Daniel Muñoz intentó rechazar y desacomodó a Montero.

La anotación de Doué, mejor jugador de la final de la Liga de Campeones de 2025 en la que lideró el triunfo del PSG contra el Inter de Milán, confirmó la potencia del ataque suplente del seleccionado dirigido por Didier Deschamps, que dejó en el banquillo a Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Michael Olise y Hugo Ekitiké.

“Mucho orgullo y alegría por esta gran victoria”, sostuvo Doué, de 20 años. “No fue fácil, hubo mucha intensidad. Jugamos dos buenos partidos de preparación antes del Mundial, estamos muy contentos”.

A los 41, los Bleus, subcampeones en el Mundial de 2022, ampliaron la diferencia en una rápida transición que concluyó con un centro preciso de Akliouche y un remate de cabeza de Thuram, que aprovechó el espacio entre Muñoz y Davinson Sánchez y encontró a Montero a media salida.

Francia — que se medirá en el Grupo I de la cita mundialista con Senegal, Noruega y el ganador de la repesca entre Irak y Bolivia — dominó el trámite con el despliegue de N’Golo Kanté, en el día de su 35to. cumpleaños, y el talento de Cherki, que creó peligro en las inmediaciones del área.

“La cohesión del equipo es excelente. Tenemos un grupo joven que se lleva muy bien y un entrenador que nos entiende a la perfección. Estamos ansiosos por que llegue junio”, afirmó Cherki.

En el entretiempo, Lorenzo movió sus fichas en busca de la reacción y dio entrada a Gustavo Puerta, Carlos Gómez y Jhon Córdoba en lugar de Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Suárez.

“Fueron dos partidos muy exigentes. Francia nos superó con una muestra de categoría”, analizó Lorenzo. “Estoy triste por la derrota, pero nos deja mucho aprendizaje”.

Un pase errado de Cabal a los 56 minutos abrió la puerta para una veloz ofensiva de Francia, que concretó Doué ante una floja respuesta de Montero.

En el bando colombiano, el capitán James Rodríguez — que llegó a la fecha FIFA con solo 39 minutos disputados en 2026 con Minnesota United — volvió a mostrarse sin ritmo de competencia y fue sustituido tras cumplirse la hora de juego.

A los 77, Colombia descontó con un tiro cruzado de Campaz, que definió tras recibir un pase de Jefferson Lerma.

Mbappé ingresó a 12 minutos del final y tuvo tiempo de anotar en el descuento, pero su diana fue invalidada por fuera de juego. El delantero del Real Madrid vio interrumpida una seguidilla de siete encuentros marcando con los Bleus.