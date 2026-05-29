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Boleto con bases llenas da a Azulejos triunfo 2-1 sobre Orioles

AZULEJOS-ORIOLES
AZULEJOS-ORIOLES (AP)

Yohendrick Piñango recibió una base por bolas de Anthony Núñez con las bases llenas en la octava entrada para dar el jueves a los Azulejos de Toronto una victoria de 2-1 sobre los Orioles de Baltimore.

George Springer abrió la octava con un doble y aprovechó un toque para avanzar a tercera. Tras una base por bolas intencional al dominicano Vladimir Guerrero Jr., Núñez (2-2) otorgó boleto a Daulton Varsho para llenar las bases.

El venezolano Piñango apareció como emergente y recibió la base por bolas para remolcar la carrera que rompió el empate. El receptor Adley Rutschman intentó ayudar a Núñez al usar dos desafíos durante ese turno al bate, pero ambos fueron infructuosos.

Jeff Hoffman (4-3) se llevó la victoria como relevista. Louis Varland consiguió los últimos cuatro outs para su octavo salvamento.

El venezolano Andrés Giménez conectó un jonrón en la tercera entrada para Toronto, y Coby Mayo se voló la barda por los Orioles en la cuarta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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